Les marchés actions devraient continuer leur progression (Edram)

En contrepartie, l'expert a réduit ses expositions sur le crédit Investment Grade ainsi que sur le marché du High Yield américain, considérant que le marché du crédit sera le plus sensible à la problématique du tarissement de la liquidité mondiale.

Face aux mesures d'assouplissements de la politique économique chinoise et au regard d'indicateurs attestant une légère reprise en Chine, l'expert augmente ses expositions sur les actions chinoises.

Alors que certains grands pays programment la levée des mesures sanitaires et que la question du pic de l'épidémie est posée, Benjamin Melman est encore plus convaincu de ce scénario.

(AOF) - Benjamin Melman, CIO Edmond de Rothschild Asset Management (Edram), maintient ses expositions sur les marchés actions, considérant que beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées. L’expert avait indiqué il y a quelques semaines qu’il anticipait une remontée de la volatilité liée à la question de la normalisation de la politique monétaire américaine mais que dans un contexte de croissance forte, les marchés actions devraient continuer de progresser, d’autant plus que les attentes en matière d’augmentation des bénéfices sont relativement modestes.

