Les marchés actions dans le rouge vif

Semaine du 27 Septembre au 3 Octobre 2021

Les actions américaines ont replongé cette semaine (-2.21% pour le S&P 500, -3.20% pour le Nasdaq Composite) avec de nouveaux signes de faiblesse du côté des consommateurs, sur fond d’environnement inflationniste et de hausse des taux. L’indice de confiance du Conference Board est ainsi retombé de 115.2 à 109.3, loin du consensus qui l’attendait autour de 114.5. Par ailleurs, les demandes d’allocation chômage ont de nouveau progressé pour la troisième semaine consécutive, pesant un peu plus sur le sentiment de marché. Le S&P 500 a ainsi mis fin à sept mois de hausse d’affilée en septembre, pire mois boursier (-4.76%) depuis la correction de mars 2020. Mais, le Nasdaq Composite a fait encore pire (-5.31%).

Les marchés européens et asiatiques ont suivi la même tendance baissière avec le MSCI EMU en chute de -2.72%. Le Nikkei a décroché de -4.89% et le Shanghai Composite a perdu -1.24%. L’inquiétude des investisseurs au regard de la dette colossale d’Evergrande ne faiblit pas. A cela s’ajoutent les coupures de courant sans précédent qui frappent de nombreuses industries en Chine.

L’énergie, seul secteur à résister aux turbulences

Bien que la menace d’une paralysie budgétaire de l’Etat fédéral américain (“shutdown”) ait été provisoirement évitée jusqu’en décembre, 10 des 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500 ont fini en territoire négatif. L’énergie a été le seul à émerger dans cette débâcle, en gagnant +5.79% grâce à l’envolée continue des prix du pétrole (brut WTI en hausse hebdomadaire de +2.57%) en raison d’une insuffisance de l’offre actuelle. La santé a été le grand perdant de la semaine (-3.54%) bien que Merck & Co (action en hausse hebdomadaire de +10.58%) ait annoncé que son médicament antiviral réduisait de 50% le risque d’hospitalisation et de décès après avoir contracté le coronavirus. Les valeurs techs (-3.34%) ont été sévèrement touchées par les tensions sur les taux. Inversement, les financières ont réussi à limiter les pertes (-0.30%) grâce aux actions bancaires qui bénéficient des anticipations de hausse des taux.

Nouvelle semaine maussade sur les marchés obligataires

Les emprunts d’Etat américains et européens ont finalement fait du surplace d’une semaine à l’autre. Pourtant, le T-note à 10 ans était monté jusqu’à +1.56%, avant de redescendre pour clôturer à +1.47%. Même tendance en Europe où les rendements du Bund et de l’OAT à 10 ans ont terminé à -0.222% et +0.132% respectivement.

Les obligations de notation “investissement” ont dérapé aux Etats-Unis (-0.59%) tandis qu’elles résistaient bien en Europe (+0.01%). Les titres à haut rendement ont affiché une deuxième semaine de pertes (-0.38% en Europe, -0.26% outre-Atlantique) et la dette émergente une quatrième d’affilée (-0.71% en devises locales).

Enfin, l’or a repris +0.60 (cours spot à $1’760.98 l’once) en dépit d’un dollar vigoureux (indice USD : +0.79%).

Trouvez et comparez plus de 7400 ETF avec nos outils gratuits :