Les marchés actions contaminés par le coronavirus

Semaine du 20 au 26 Janvier 2020

Les marchés actions sont brutalement retombés cette semaine en raison des craintes grandissantes soulevées par l'impact du coronavirus chinois sur la croissance mondiale. Bien que Pékin ait rapidement pris les mesures nécessaires pour essayer de stopper l'épidémie, la nouvelle s'est traduite par de nouveaux flux de capitaux vers les actifs refuges. Le rendement du T-Note américain à 10 ans est ainsi passé de 1.84% à moins de 1.7%, soit le niveau le plus bas depuis la mi-octobre, et les contrats à terme sur l'or ont progressé de 0.74%. Les obligations de notation 'investissement' ont également brillé (+0.55% en Europe, +0.71% aux Etats-Unis).

À l'inverse, l'aversion pour le risque a poussé les principaux indices actions en zone rouge. Le S&P500 abandonnait 1.03%, le Nasdaq Composite lâchait 0.79% et le MSCI EMU rétrogradait de 0.52% malgré des indices PMI qui laissent penser que le point le plus bas dans l'eurozone aurait été atteint en fin d'année dernière.

Avant les festivités du nouvel an chinois, les marchés asiatiques ont été logiquement beaucoup plus affectés par la propagation du virus partie de la ville de Wuhan (Shanghai Composite: -3.22% WTD). L'indice MSCI EM a également chuté (-2.39%), après que le Fonds Monétaire International ait revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, notamment à cause d'un ralentissement en Inde et dans d'autres pays émergents.

Parmi les secteurs S&P, les services d'utilité publique restaient largement en tête (+2.4% WTD), à l'instar de ce que nous avions pu observer la semaine précédente. Cette récente hausse (+6.25% sur deux semaines) montre clairement que les investisseurs deviennent plus prudents. Surfant sur la même tendance, l'immobilier coté gagnait 1.1% tandis que la tech progressait de 0.31%, notamment grâce aux résultats meilleurs qu'attendus de la part d'IBM et d'Intel.

Tous les autres secteurs d'activité ont fini en territoire négatif, l'énergie affichant la pire performance hebdomadaire (-4.25%), dans le sillage des prix du brut qui dévissaient brutalement (WTI: -7.43% WTD) suite à la publication par l'Institut Américain du Pétrole d'une hausse des stocks de 1.6 million de barils.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2020-01-24/global

Les marchés actions contaminés par le coronavirus

Les marchés actions contaminés par le coronavirus

Les marchés actions contaminés par le coronavirus