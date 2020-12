Les marchés actions calent sur un stimulus fiscal américain évanescent et l'absence d'accord RU-UE

Semaine du 7 au 13 Décembre 2020

Les marchés actions ont fait une pause cette semaine alors que les discussions sur le stimulus fiscal américain et le Brexit restaient dans l'impasse. Qui plus est, les chiffres sur l'emploi américain n'ont pas aidé dans la mesure où le nombre de chômeurs a progressé plus que prévu la semaine dernière (853'000 inscriptions supplémentaires enregistrées contre 725'000 attendues par les analystes).

Le Dow Jones a donc logiquement basculé dans le rouge (-0.57% WTD) après trois semaines ininterrompues de hausse. Le S&P 500 a suivi la même tendance en lâchant -0.96% tandis que le Nasdaq Composite abandonnait -0.69%. En revanche, il est intéressant de noter que les petites capitalisations ont fait plus que résister (Russell 2000 : +1.02%), confirmant à nouveau la rotation factorielle engagée depuis un mois.

Les indices européens ont plié eux-aussi (MSCI EMU en baisse de -1.38%), bien que la BCE ait décidé d'amplifier et de prolonger son programme de rachats d'actifs d'urgence (PEPP), en l'augmentant de 500 milliards, pour le porter à 1'850 milliards d'euros. Malheureusement, dans le même temps, le Royaume-Uni et l'Europe ne réussissaient pas à se mettre d'accord sur le Brexit. Aucune avancée concrète.

En Asie, le Shanghai Composite plongeait de -2.83% et le Hang Seng perdait -1.23%, ignorant ainsi les très bons chiffres d'exportations chinoises. Le Nikkei glissait de -0.37% tandis que le S&P/ASX 200 réussissait à grappiller +0.13%.

La plupart des secteurs S&P ont fini la semaine en territoire négatif à l'exception des services de télécommunication (+0.10%) et de l'énergie (+1.14%, avec le Brent qui a franchi la barre des 50 dollars le baril jeudi, pour la première fois depuis le mois de mars). A l'opposé, l'immobilier a subi les plus forts dégagements (-2.88%), suivi par les financières (-1.76%). La tech se retrouvait également sous pression (-1.43%), avec Facebook en chute de 2.2% après que la Federal Trade Commission et une coalition d'Etats américains aient déposé plainte pour entrave à la concurrence et demandé à la justice le démantèlement du groupe.

Du côté des marchés de taux, les rendements des emprunts d'Etats européens se sont de nouveau détendus sous l'effet des mesures de confinement et de l'absence d'accord sur le Brexit. Le Bund 10 ans est ainsi descendu à -0.63%. L'extension de la politique d'achats de la BCE a également poussé les emprunts italiens à des plus bas historiques (10 ans à +0.52%). Suivant la même tendance, le rendement du T-Note américain à 10 ans a reculé de +0.97% à +0.90%, en raison de l'absence d'accord sur le stimulus fiscal.

Sans surprise, les marchés de crédit ont clôturé dans le vert, marquant ainsi une sixième semaine positive d'affilée pour la dette émergente (+0.62% en devises locales) et le haut-rendement, quoique dans une moindre mesure (+0.03% en Europe, +0.09% outre-Atlantique). Les titres de notations "investissement" ont également bien performé (+0.33% en Europe, +0.22% aux Etats-Unis).

Enfin, l'or progressait très modestement à 1'839.85 dollars l'once (+0.2% sur la semaine, +21.26% sur l'année en cours).

Trouvez et comparez plus de 6000 ETFs avec nos outils gratuits :

Poursuivez votre lecture: https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2020-12-11/global

Téléchargez l'enquête ETF 2020 de TrackInsight et découvrez ce sur quoi se basent plus de 300 investisseurs ayant répondu au sondage lors de leur sélection d'ETFs.

Les marchés actions calent sur un stimulus fiscal américain évanescent et l'absence d'accord RU-UE

Les marchés actions calent sur un stimulus fiscal américain évanescent et l'absence d'accord RU-UE

Les marchés actions calent sur un stimulus fiscal américain évanescent et l'absence d'accord RU-UE