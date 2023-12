Les marchés à l'équilibre, la désinflation se confirme

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mercredi proches de l’équilibre. Les investisseurs ont pris connaissance ce mercredi des données de l’inflation au Royaume-Uni et en Allemagne, données qui ont corroboré la tendance désinflationniste constatée hier en zone euro. Les taux longs sont en baisse partout, mais surtout outre-Manche. Côté valeurs, Verallia a reculé après un avertissement "technique" sur sa croissance. Le CAC 40 a glané 0,12% à 7 583,43 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,05% à 4 537,57 points.

En Europe, Telefonica a gagné 3,2% à 3,679 euros alors que le gouvernement espagnol a annoncé l'acquisition de 10% du capital du géant ibérique des télécoms avec l'objectif d'en devenir un "actionnaire public de référence". Cet investissement est évalué à 2 milliards d'euros. L'Etat espagnol a fait cette annonce peu après la fermeture de la Bourse de Madrid, hier soir. Il a justifié sa décision par le fait que Telefonica est "une des principales compagnies du pays, leader dans le secteur des télécommunications" et d'une importance "clé dans d'autres domaines stratégiques".

Verallia a prévenu que la dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20 % de son chiffre d'affaires consolidé en 2023. En Bourse, l'action du producteur d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires a reculé de 0,28% à 35,30 euros. Invest Securities qualifie cet avertissement de "technique" car il s'explique par l'application des règles comptables. Il est d'autant mieux absorbé par le titre que les analystes étaient déjà plus pessimistes que la société sur sa croissance.

La Cour de justice de l'union européenne annonce que son tribunal a annulé les décisions de la Commission européenne approuvant les aides financières de la France en faveur d'Air France et d'Air France-KLM lors de la crise sanitaire. Saisie par Ryanair et Malta Air, la juridiction estime que la holding Air France-KLM et KLM "étaient susceptibles de bénéficier, à tout le moins indirectement, de l'avantage accordé par les aides d'État en cause".

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme mensuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation ont baissé de 0,2% en novembre contre un consensus de +0,2% après un mois d'octobre stable, selon les données publiées ce mercredi par l'Office national de la statistique (ONS) . En rythme annuel, l'inflation ressort à 3,9% contre 4,3% attendue après 4,6% en octobre.

En rythme mensuel, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en novembre est ressorti en baisse de 0,5%, contre un consensus de -0,2% après -0,1% le mois précédent.

La balance des paiements courant pour le mois d'octobre dans la zone euro a dégagé un excédent de 33,8 milliards d'euros contre un consensus de 27 milliards d'euros, après 31,2 milliards d'euros le mois précédent.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 110,7 en décembre. Les économistes tablaient sur 103,8 après 101 en novembre.

Outre-Atlantique également, les ventes de logements anciens ont atteint 3,82 millions d'unités en novembre en rythme annualisé, ressortant au-dessous du consensus de 3,78 millions. Elles s'étaient élevées à 3,79 millions en octobre.

Vers 17h30, l ' euro cède 0,28% à 1,0954 dollar.