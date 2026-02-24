 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les manifestants quitteront les installations de Cargill au Brésil dans 48 heures
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les manifestants indigènes qui ont envahi une installation portuaire de Cargill dans le nord du Brésil prévoient de quitter le site dans les 48 heures environ, a déclaré mardi à Reuters la cheffe indigène Alessandra Munduruku.

Le groupe occupe les installations de Cargill depuis le week-end dernier. Ils sont en train de prendre des dispositions pour le transport avant de quitter effectivement le site, a déclaré la cheffe.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank