Les manifestants quitteront les installations de Cargill au Brésil dans 48 heures

Les manifestants indigènes qui ont envahi une installation portuaire de Cargill dans le nord du Brésil prévoient de quitter le site dans les 48 heures environ, a déclaré mardi à Reuters la cheffe indigène Alessandra Munduruku.

Le groupe occupe les installations de Cargill depuis le week-end dernier. Ils sont en train de prendre des dispositions pour le transport avant de quitter effectivement le site, a déclaré la cheffe.