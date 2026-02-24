Les manifestants quitteront les installations de Cargill au Brésil dans 48 heures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les manifestants indigènes qui ont envahi une installation portuaire de Cargill dans le nord du Brésil prévoient de quitter le site dans les 48 heures environ, a déclaré mardi à Reuters la cheffe indigène Alessandra Munduruku.
Le groupe occupe les installations de Cargill depuis le week-end dernier. Ils sont en train de prendre des dispositions pour le transport avant de quitter effectivement le site, a déclaré la cheffe.
