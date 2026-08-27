Les magasins « tout à un dollar » ont dépassé les prévisions de chiffre d'affaires, grâce à la forte demande de produits de première nécessité à bas prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision complète avec des détails sur les résultats de Dollar Tree et le contexte)

Dollar General DG.N et Dollar Tree DLTR.O ont dépasséjeudi les estimations de chiffre d’affaires trimestriel, les produits de première nécessité à bas prix ayant attiré les consommateurs dans leurs magasins en cette période d’incertitude économique, tandis que les remboursementsde droits de douane ont contribué à la hausse des bénéfices. L'action Dollar General a bondi d'environ 8 % en pré-ouverture, la société ayant également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Dollar Tree a maintenu son objectif de chiffre d'affaires annuel pour la deuxième fois cette année et a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations, ce qui a fait chuter son titre d'environ 7 %. Les clients cherchant à faire durer leur budget sont à la recherche de produits alimentaires et d’ articles de consommation courante moins chers , et se tournent vers les magasins discount et les clubs-entrepôts pour faire face à la hausse des prix de l’essence et des denrées alimentaires. Le distributeur à bas prix Burlington Stores BURL.N a également annoncé une hausse de 11 % de son chiffre d’affaires trimestriel et a déclaré qu’il investirait ses remboursements de droits de douane, d’environ 55 millions de dollars, pour offrir davantage de valeur ajoutée à ses clients. « Au cours des dernières années, la hausse du coût de la vie a rendu la vie difficile pour de nombreux clients », a déclaré le directeur général Michael O’Sullivan.

Les résultats des magasins «dollar stores» soulignent un fossé grandissant au sein de l’économie américaine: les consommateurs à faibles revenus se tournent vers des options plus abordables et reportent leurs dépenses discrétionnaires, tandis que les ménages à revenus élevés continuent de dépenser sans compter pour des articles de luxe. La semaine dernière, Walmart, référence du secteur de la grande distribution, WMT.O a annoncé des résultats trimestriels décevants, ce qui est rare , soulignant la faiblesse des dépenses de consommation, tandis que le président américain Donald Trump a averti que les prix du carburant pourraient rester élevés tant que la guerre en Iran se prolongerait. Les détaillants, de Walmart à Target, investissent en partie leurs remboursements de droits de douane dans la baisse des prix de milliers d’articles, tant dans le secteur alimentaire que dans celui des produits de grande consommation, dans l’espoir de stimuler les dépenses.

D’autres détaillants ayant publié leurs résultats trimestriels à ce jour ont mis en garde contre un consommateur « sélectif », qui a resserré son budget mais parvient tout de même à s’offrir des achats « de luxe ». Le chiffre d’affaires trimestriel à magasins comparables de Dollar General a progressé de 3,5 % par rapport à l’année précédente, grâce à la croissance enregistrée dans des catégories telles que les articles saisonniers, les produits pour la maison et l’habillement. L’enseigne a relevé son objectif de croissance annuelle du chiffre d’affaires à magasins comparables, le portant de 2,2 % à 2,7 % à 2, 5 % à 2, 9 %. Ces deux chaînes de magasins «à un dollar» ont rejoint plusieurs entreprises en contact direct avec les consommateurs en soulignant les avantages tirés des remboursements de droits de douane, ce qui les a aidées à relever leurs objectifs de bénéfice pour l’ensemble de l’année. Dollar General prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice par action compris entre environ 7,80 et 8,00 dollars, ce qui inclut un avantage estimé lié aux remboursements de droits de douane, après réinvestissements connexes, d’environ 25 cents. Dollar Tree a relevé ses prévisions de bénéfice annuel à un intervalle compris entre 7,70 et 8,05 dollars par action, incluant un bénéfice d'environ 60 centimes lié aux remboursements de droits de douane.