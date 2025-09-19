Les machinistes en grève de Boeing Defense approuvent le contrat proposé par le syndicat et rejeté par l'entreprise

Les membres du syndicat IAM approuvent à 90 % l'offre proposée par le syndicat

La direction de Boeing refuse d'examiner le contrat proposé par le syndicat

Le syndicat demande des primes plus importantes, des contributions à la retraite et des augmentations de salaire

Les grévistes de Boeing Defense ont voté à 90 % pour une proposition de contrat de quatre ans proposée par la direction du syndicat, que la direction a déjà refusé de prendre en considération, a annoncé vendredi l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM).

La direction de l'IAM a déclaré que Boeing pouvait mettre fin à la grève de 46 jours dès aujourd'hui en acceptant l'offre.

"Nos membres se sont exprimés haut et fort: nous sommes prêts à reprendre le travail une fois que Boeing aura accepté cet accord", a déclaré Tom Boelling, président du district 837 de l'IAM, dans un communiqué. "C'est à l'entreprise de ramener nos membres à ce qu'ils font de mieux: construire des avions de classe mondiale pour la défense de notre pays

Boeing Defense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le vote. Le syndicat a proposé unilatéralement son contrat après l'arrêt des négociationset , mercredi, la direction de Boeing Defense a qualifié l'offre de "coup de pub"

L'entreprise a déclaré qu'elle embaucherait des travailleurs de remplacement pour assembler des munitions, des chasseurs et d'autres avions militaires dans la région de Saint-Louis.

L'offre de l'IAM s'appuie sur des propositions antérieures de Boeing Defense, ajoutant une prime de ratification plus importante que celle offerte par la direction, des contributions plus élevées de l'entreprise au plan de retraite et des augmentations de salaire plus fortes pour les travailleurs au plafond du salaire horaire.

Les responsables syndicaux ont déclaré avoir élaboré cette proposition parce que l'entreprise n'était pas disposée à reprendre les négociations depuis que les quelque 3 200 membres du district 837 de l'IAM ont rejeté à 57 % la dernière offre de Boeing, le 12 septembre.

La tactique consistant pour un syndicat à proposer unilatéralement un contrat est inhabituelle, mais l'IAM l'a déjà utilisée avec succès pour mettre fin à une grève, a déclaré Jonathan Battaglia, responsable de l'IAM, à Reuters. Plusieurs membres du Congrès américain ont exhorté Boeing à reprendre les négociations, notamment dans une lettre envoyée mercredi par les cinq coprésidents démocrates du Congressional Labor Caucus.

Le sénateur américain Josh Hawley, républicain du Missouri, a fait part à Missourinet de ses critiques à l'égard des dirigeants de Boeing, affirmant qu'ils percevaient de gros salaires tout en négligeant les personnes chargées de la fabrication des avions.

"Je veux dire que ces personnes ont dépouillé cette entreprise", a déclaré M. Hawley, selon Missourinet. "Les dirigeants de Boeing se portent à merveille. Ce sont les travailleurs qui ont été lésés. Le problème, c'est que ce sont les travailleurs qui fabriquent les avions. Si l'on veut que quelque chose fonctionne, il faut donc que ce soient les bonnes personnes qui soient sur la ligne de production, les ingénieurs et les concepteurs, ce sont eux que Boeing doit traiter correctement et ils ne l'ont pas fait."

Hawley a ajouté que "la direction doit se ressaisir et en finir avec cette affaire."

La grève a débuté le 4 août, après que les membres du syndicat ont rejeté à une écrasante majorité la deuxième offre de contrat de Boeing.

En juillet, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré qu'une grève du district 837 aurait un impact financier beaucoup moins important que la grève de 53 jours déclenchée l'année dernière par les 33 000 membres du district 751 de l'IAM, qui fabriquent la plupart des avions commerciaux de Boeing dans les États de Washington et de l'Oregon.

"Nous nous en sortirons", avait alors déclaré M. Ortberg lors d'une conférence téléphonique avec des analystes de Wall Street.

Boeing a investi des milliards de dollars pour agrandir les installations de fabrication et les capacités d'ingénierie dans la région de Saint-Louis pour le nouvel avion de chasse de l'armée de l'air américaine, le F-47 . L'entreprise est également en lice pour le nouveau chasseur F/A-XX de la marine américaine.