Les lunettes connectées font face à une opposition croissante en matière de protection de la vie privée à l'échelle mondiale

Les gouvernements, les tribunaux, les autorités de régulation et d’autres institutions envisagent d’imposer des restrictions ou de revoir la réglementation applicable aux lunettes connectées, face aux craintes que ces appareils, popularisés par les Ray-Ban “ META.O ” de Meta, puissent être utilisés pour prendre des photos, filmer ou enregistrer du son à l’insu des personnes concernées.

Voici un résumé des principales mesures juridiques, réglementaires et institutionnelles prises en réponse aux préoccupations en matière de vie privée et de sécurité liées aux lunettes connectées.

AUSTRALIE

Le gouvernement fédéral a déclaré en septembre qu’il envisageait d’interdire l’utilisation de lunettes connectées équipées d’une caméra sur les lieux de travail de la fonction publique, en raison de préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité.

La ministre de la Fonction publique, Katy Gallagher, a demandé à la Commission de la fonction publique du pays de se prononcer sur l’opportunité d’interdire leur utilisation et sur les dérogations qui pourraient être nécessaires.

ROYAUME-UNI

Les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont interdit l’utilisation des lunettes connectées Meta en raison des restrictions applicables à la prise de photos et de vidéos dans les salles d’audience.

Les exploitants de cinémas britanniques mettent également en place des mesures visant à interdire ou à restreindre l’utilisation des lunettes connectées dotées d’une caméra, a indiqué en août l’Association britannique des cinémas.

UNION EUROPÉENNE

Les lunettes connectées ont attiré l’attention des autorités européennes chargées de la protection de la vie privée et de certains législateurs, et le Comité européen de la protection des données a commandé un rapport sur leur “acceptabilité sociale”.

La députée européenne Veronika Cifrová Ostrihoňová a également exhorté la Commission européenne, qui n’a pas proposé de législation visant spécifiquement les lunettes connectées, à envisager des mesures éventuelles.

FRANCE

Le parquet de Paris a annoncé le 18 septembre avoir ouvert une enquête pénale à la suite de plaintes pour harcèlement sexuel liées à une tendance sur les réseaux sociaux consistant à utiliser des lunettes connectées pour filmer des femmes dans la rue, sans leur consentement, et à publier les vidéos en ligne.

ALLEMAGNE

Le 12 août, une association allemande de défense des droits numériques a déposé une plainte pénale contre Meta et d’autres entreprises impliquées dans la vente de lunettes connectées dotées d’intelligence artificielle dans le pays, arguant que ces appareils enfreignaient les lois sur la vie privée et permettaient des enregistrements clandestins.

PAYS-BAS

Le 26 novembre, une association néerlandaise de défense des consommateurs et des droits numériques a demandé à un tribunal d’interdire la vente des lunettes connectées de Meta aux Pays-Bas, soulevant des inquiétudes quant à la conformité du produit avec la législation européenne en matière de protection de la vie privée.

L'autorité néerlandaise de protection de la vie privée avait auparavant conseillé aux consommateurs de ne pas acheter de lunettes connectées , estimant qu'elles présentaient un danger tant pour les utilisateurs que pour les personnes présentes, après avoir étudié six modèles disponibles sur le marché néerlandais.

NORVÈGE

Le gouvernement a annoncé son intention de proposer une interdiction temporaire de l’utilisation des lunettes à IA dans les lieux où le public se rassemble régulièrement, tels que les parcs, les plages, les musées, les centres commerciaux et les événements publics.

Oslo, la capitale de la Norvège, a interdit les lunettes connectées dans les écoles en août.

CORÉE DU SUD

La Corée du Sud a renforcé les contrôles auprès des lycéens passant l’examen national d’entrée à l’université après qu’un élève eut utilisé une caméra miniature dissimulée et l’IA pour tricher lors de l’examen national des experts-comptables.

Le jour de l’examen, qui s’est tenu le 19 novembre, les lunettes des élèves ont été inspectées afin de s’assurer qu’il ne s’agissait pas de lunettes connectées.

ÉTATS-UNIS

Le système judiciaire unifié de New York a interdit les lunettes connectées dans tous ses locaux à compter du 20 juillet. Cette règle s'applique aux lunettes de vue ou de soleil, ainsi qu'aux couvre-chefs, équipés de caméras, de microphones, d'ordinateurs ou de toute autre technologie capable d'enregistrer des images ou du son. Les visiteurs qui en possèdent doivent les remettre au personnel du tribunal pour qu'ils soient mis en sécurité avant d'entrer.