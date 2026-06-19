Les livraisons de pétrole augmentent dans le détroit d'Ormuz, alors que les interrogations se multiplient quant aux conditions de transit imposées par l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Saul

Les livraisons de pétrole transitant par le détroit d’Ormuz ont repris vendredi après la signature d’un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, les producteurs du Golfe se préparant à augmenter leurs exportations malgré les inquiétudes suscitées par les conditions imposées par Téhéran pour l’utilisation de cette voie navigable vitale.

Washington et Téhéran ont rendu public le texte d’un accord provisoire signé mercredi pour mettre fin au conflit, bien que le président américain Donald Trump ait averti qu’il pourrait reprendre les attaques et cibler des responsables iraniens si les engagements n’étaient pas respectés.

Au moins quatre pétroliers transportant du brut, des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié ont pénétré dans le détroit vendredi, en direction des ports irakiens du Golfe, selon les données de MarineTraffic.

Un pétrolier de brut appartenant à une société japonaise a quitté le détroit après avoir été retardé par le conflit et faisait route vers le Japon.

Par ailleurs, le pétrolier battant pavillon indien “Desh Vaibhav” s’apprêtait à mettre le cap sur l’Inde après plusieurs jours d’interruption.

LES NAVIRES RÉACTIVENT LEURS SIGNALISATIONS À LA REPRISE DU TRAFIC

Les navires ont recommencé à diffuser leur position lors de leur passage par le détroit d’Ormuz, après avoir dissimulé leurs mouvements pendant des semaines en éteignant leurs transpondeurs.

Le 18 juin, 25 traversées commerciales ont été enregistrées dans le détroit d’Ormuz – le nombre le plus élevé en une seule journée depuis le 18 avril et plus de cinq fois la moyenne quotidienne des dix premiers jours de juin, selon les données d’AXS Marine. Le trafic reste toutefois bien en deçà du niveau d’avant le conflit, qui était d’environ 120 traversées quotidiennes.

Les producteurs de pétrole du Golfe étaient déjà actifs sur le marché des appels d’offres.

Kuwait Petroleum Corp propose du brut pour une livraison en juillet dans le cadre d’un appel d’offres, comme l’indique un document publié vendredi, après avoir levé la clause de force majeure et annoncé son intention d’augmenter sa production , tandis que l’Abu Dhabi National Oil Company a lancé son quatrième appel d’offres ce mois-ci.

Les États-Unis ont officiellement levé jeudi leur blocus des ports iraniens.

“Les marins doivent être informés de la présence de mines et s’attendre à une présence navale tant que les opérations de déminage se poursuivent”, a déclaré jeudi soir le Centre conjoint d’information maritime (Joint Maritime Information Center), dirigé par la marine américaine.

Il a conseillé aux navires d’éviter le dispositif de séparation du trafic en raison des risques liés aux mines.

Ce dispositif, adopté par l’agence des Nations unies chargée de la navigation en 1968, a établi des couloirs de navigation à travers les eaux iraniennes et omanaises du détroit.

“Les risques vont du danger lié aux mines … à celui de se retrouver bloqués dans le golfe du Moyen-Orient si les tensions s’enveniment et que l’Iran bloque à nouveau le détroit d’Ormuz”, a indiqué le courtier maritime Braemar dans une note.

“L’accord… ouvre la possibilité pour l’Iran de percevoir des redevances pour gérer les transits par le détroit d’Ormuz après 60 jours.”

LES CONDITIONS DE L’IRAN INQUIÈTENT LES TRANSPORTEURS

La Suisse a déclaré vendredi que les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran sur un accord de paix plus large n’auraient pas lieu et le vice-président JD Vance a annulé une visite prévue, soulignant l’incertitude quant à un règlement durable.

L’Iran a laissé entrevoir un contrôle plus strict du trafic maritime, la télévision d’État rapportant que les navires doivent coordonner leur transit avec la marine des Gardiens de la Révolution.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a indiqué que les forces iraniennes avaient ordonné jeudi à un pétrolier battant pavillon de Hong Kong et à un vraquier battant pavillon de Saint-Christophe-et-Niévès de faire demi-tour.

Dans un avis non daté diffusé au secteur maritime au cours des dernières 24 heures et consulté par Reuters, l’Autorité iranienne du détroit du golfe Persique (PGSA) a déclaré qu’“aucun navire n’est autorisé à traverser le détroit d’Ormuz sans un permis de passage valide délivré par la PGSA”.

La PGSA, qui se présente comme le seul organisme habilité à délivrer ces permis, a également déclaré qu’elle se réservait le droit d’instaurer des frais d’assurance, obligeant les armateurs à souscrire et à renouveler une couverture.

Le secteur du transport maritime a rejeté toute imposition de redevances ou de péages sur ce qu’il considère comme une voie navigable internationale.