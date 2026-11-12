Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre sur le marché ICE pour novembre s'élevaient à 1 188 lots à l'échéance

Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre LGOc1 pour le mois de novembre ont atteint 1 188 lots, soit 118 800 tonnes métriques, à l'échéance, contre 439 lots en octobre, selon les données publiées jeudi par l'Intercontinental Exchange.

Le contrat a expiré à 1 313,00 dollars la tonne.