Les livraisons d'iPhone d'Apple en Chine ont augmenté de 20 % au premier trimestre, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Che Pan et Laurie Chen

Les livraisons d'iPhone d'Apple

AAPL.O ont fait un bond de 20 % en Chine au premier trimestre, ce qui représente la plus forte croissance parmi les principaux fournisseurs, malgré une baisse globale due à la hausse des prix des puces mémoire, selon les données de Counterpoint Research.

Les livraisons globales de smartphones ont chuté de 4 % sur le plus grand marché de smartphones au monde entre janvier et mars, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la flambée des prix des puces.

Mais les deux plus grands vendeurs de smartphones en Chine, le géant des télécommunications Huawei et Apple, ont inversé la tendance en enregistrant une croissance de 2 % et 20 % respectivement.

"Alors que la plupart des rivaux augmentent leurs prix, Apple se distingue par sa valeur, les consommateurs chinois sachant que ses produits durent au moins trois ans", a déclaré Ivan Lam, analyste principal chez Counterpoint Research.

Les expéditions de Huawei ont été stimulées par une forte demande dans ses gammes haut de gamme et budget, y compris la série Enjoy 90, ce qui lui a donné une part de marché de 20 % au cours du trimestre, a déclaré M. Lam.

Huawei a conservé la première place, suivi d'Apple avec une part de 19 %.

Les vendeurs de smartphones en Chine ont augmenté les prix des téléphones bon marché pour protéger leurs marges dans la lutte contre les coûts élevés des puces mémoire.

Xiaomi 1810.HK a glissé à la sixième place avec une chute de 35% des expéditions. M. Lam a attribué cette forte baisse à un effet de base élevé, Xiaomi ayant bénéficié de réductions de prix agressives et de subventions gouvernementales au cours de la période correspondante de l'année dernière.

Les expéditions d'Oppo et d'Honor ont également chuté de 5 % et de 3 % respectivement, tandis que Vivo a enregistré une hausse de 2 %, soutenue par de fortes ventes pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

M. Lam s'attend à ce que le marché subisse d'autres vents contraires au deuxième trimestre, notamment parce que les marques chinoises cherchent à augmenter encore leurs prix.

"Toutefois, nous nous attendons à ce qu'Apple et Huawei s'en sortent relativement mieux, Huawei pouvant connaître une nouvelle croissance de ses expéditions grâce à une forte demande pour ses appareils bas de gamme", a déclaré M. Lam.