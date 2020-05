Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les livraisons d'Airbus ont chuté de 80% en avril Reuters • 07/05/2020 à 19:20









PARIS, 7 mai (Reuters) - Les livraisons d'Airbus AIR.PA ont chuté de 80% à 14 appareils en avril par rapport à l'année précédente, en raison de l'impact de la crise du coronavirus sur la production, selon les chiffres communiqués jeudi par le constructeur aéronautique européen. Les commandes sont quasiment à l'arrêt depuis que les mesures de confinement mises en place par les gouvernements pour lutter contre la pandémie ont quasiment cloué au sol la flotte mondiale d'appareils. En difficultés financières, la plupart des compagnies aériennes ont reporté leurs commandes afin de préserver leur trésorerie. Afin de respecter les nouvelles règles sanitaires, Airbus a été contraint également de revoir sa production, en créant deux équipes distinctes - une équipe bleue et une équipe rouge - afin de réduire les risques de contamination. Le constructeur aéronautique a recensé neuf commandes en avril de la part du loueur aéronautique irlandais Avolon, qui ne font toutefois que remplacer des commandes précédemment annulées par le même groupe dans le but de retarder ses investissements. Depuis le début de l'année, Airbus a livré 136 appareils contre 232 sur la même période en 2019. L'avionneur a par ailleurs remporté 299 commandes nettes sur la période janvier à avril. (Tim Hepher, version française Jean-Michel Bélot)

