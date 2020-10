Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les livraisons d'Airbus en baisse de 40% sur les neuf premiers mois de 2020 Reuters • 09/10/2020 à 18:04









PARIS, 9 octobre (Reuters) - Airbus annonce vendredi avoir livré 341 appareils de janvier à septembre, soit un recul d'environ 40% par rapport à la même période de l'année dernière (571 avions livrés). Le nombre des commandes brutes sur la même période est inchangé par rapport à août dernier (370). Les commandes nettes, après annulations, s'élèvent à 300, soit trois de moins qu'en août. Sur le seul mois de septembre, Airbus a livré 57 avions. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.21%