Les liens étroits entre Trump et Huang, de Nvidia, font l'objet d'un examen minutieux en raison de craintes liées au renseignement étranger

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* Jensen Huang, directeur général de Nvidia, est l'un des plus proches alliés de Trump dans le secteur des technologies

* Lundi, l'action Nvidia a atteint son plus bas niveau depuis sept mois

* Le conseil d'administration de Nvidia enquête pour déterminer si Jensen Huang a été la cible d'une opération d'espionnage

(Ajout: la Maison Blanche a refusé de commenter (paragraphe 12)

par Courtney Rozen

Les relations étroites entre le président américain Donald Trump et Jensen Huang, le directeur général de Nvidia NVDA.O actuellement sous le feu des critiques, ont fait l'objet d'un regain d'attention lundi, après que la société a déclaré que son conseil d'administration enquêtait pour déterminer si ce dirigeant du secteur technologique avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère.

Jensen Huang est l’un des plus proches alliés de Donald Trump dans la Silicon Valley, et leurs relations remontent au moins à 2025. Au cours des deux dernières années, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien au programme de l’administration et s’est rendu régulièrement à Washington alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois.

Les puces de pointe constituent la colonne vertébrale de l’essor de l’IA aux États-Unis, et les responsables gouvernementaux ont déjà tenté d’en restreindre l’accès à la Chine par le biais de contrôles à l’exportation afin d’étouffer ses capacités en matière d’IA.

Le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête après la publication d’un article du New York Times indiquant que Jensen Huang entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui, selon les services de renseignement américains, aurait transmis des informations au gouvernement chinois. L’action Nvidia a atteint lundi son plus bas niveau depuis sept mois.

“Je fais pression pour qu’une enquête soit menée sur Jensen Huang et Nvidia afin de déterminer si notre sécurité nationale a été compromise,” a déclaré le sénateur Chris Coons, un démocrate du Delaware, dans un message publié sur X. “Nous avons besoin de réponses concernant les relations entre les milliardaires de l’IA et l’administration Trump, pour savoir qui prend ces décisions et qui tire réellement les ficelles.”

Jensen Huang dispose d’une ligne directe avec le président. Un journaliste de Reuters a vu le nom complet de Jensen Huang s’afficher sur le téléphone de Donald Trump en décembre 2025.

En mai, Huang s’est envolé avec Trump vers la Chine à bord d’Air Force One, lors de la première visite d’un président américain en Chine depuis près d’une décennie. En septembre, Huang a assisté à un dîner d’État très médiatisé organisé à la Maison Blanche en l’honneur du président chinois Xi Jinping. Selon des informations parues dans la presse, l’entreprise s’est engagée à verser 25 millions de dollars pour la salle de bal que Trump prévoyait de faire construire à la Maison Blanche.

Le New York Times a rapporté que Trump avait été informé de la relation entre Huang et cette femme, ainsi que du fait qu’elle transmettait des informations au gouvernement chinois, et qu’il avait choisi de ne pas donner suite à ces informations.

L'équipe de communication de Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant leur relation.

Trump a déclaré aux journalistes dimanche soir qu’il n’avait pas parlé à Huang de ces allégations, qualifiant ce dernier d’“homme honorable.”

“J’espère que tout va bien,” a-t-il déclaré à propos de Huang. “Il a fait un travail incroyable.”

Le service de presse de la Maison Blanche a refusé lundi de s’exprimer davantage sur la relation entre Trump et Huang.

Les relations entre Huang et Trump ont coïncidé avec plusieurs évolutions politiques favorables à l’entreprise. En avril 2025, l’administration a renoncé à ses projets visant à restreindre les exportations de certaines puces d’IA de Nvidia vers la Chine après que Huang eut assisté à un dîner au club Mar-a-Lago de Trump, en Floride.

En décembre 2025, Trump a déclaré que les États-Unis autoriseraient Nvidia à exporter vers la Chine ses processeurs H200, ses deuxièmes meilleures puces d’IA, et percevraient une redevance de 25 % sur ces ventes.

Trump a couvert Huang d’éloges, lui décernant en octobre la plus haute distinction nationale pour ses réalisations scientifiques. Le jour même où Trump a remis cette distinction à Huang, le président a révélé avoir acheté pour 1,6 million de dollars et vendu pour 1 million de dollars d’actions Nvidia au cours de l’été.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle, avait alors déclaré à Reuters que le portefeuille du président était géré de manière indépendante par des institutions financières tierces.