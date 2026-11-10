Les liens entre Trump et le PDG de Nvidia scrutés en raison des soupçons d'espionnage

Le président américain Donald Trump aux côtés de Jensen Huang, PDG de Nvidia

Les liens étroits entre le président américain Donald Trump et Jensen ‌Huang, PDG de Nvidia, sont de nouveau sous les feux des projecteurs, après que le fabricant de puces a annoncé dimanche une enquête visant à déterminer si son dirigeant a été la cible d'une ​opération de renseignement étrangère.

Jensen Huang est l'un des plus proches alliés de Donald Trump au sein de la Silicon Valley, leurs relations remontant au moins à 2025. Au cours des deux dernières années, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux mesures de l'administration Trump tout en se rendant régulièrement à Washington.

Dans le même temps Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois.

Le ​conseil d'administration de Nvidia a ouvert son enquête à la suite d'un article du New York Times selon lequel Jensen Huang entretenait des relations suivies avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang. Les services de renseignement américains soupçonnent qu'elle a transmis des informations au ​gouvernement chinois

Lundi l'action Nvidia a reculé de 4,27% à Wall Street, à contre-courant du Nasdaq Composite, qui ⁠a gagné 2,74%.

"Je fais pression pour qu'une enquête soit menée sur Jensen Huang et Nvidia afin de déterminer si notre sécurité nationale a été compromise", a déclaré le sénateur Chris ‌Coons, un élu démocrate du Delaware, dans un message publié sur X.

"Nous avons besoin de réponses concernant les relations entre les milliardaires de l'IA et l'administration Trump, pour savoir qui prend ces décisions et qui tire réellement les ficelles."

Les démocrates de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants ont écrit au ​secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, pour exiger la suspension d'exportations de puces ‌d'IA de pointe vers la Chine.

Gabe Amo, Gregory Meeks et Sydney Kamlager-Dove, membres démocrates de la Chambre des représentants, ont demandé à ⁠obtenir, avant le 1er décembre, des précisions sur la question de savoir si les hauts responsables du ministère du Commerce avaient connaissance des renseignements américains établissant un lien entre Alice Huang, une ancienne dirigeante de la société Megaspeed basée à Singapour (qui n'a aucun lien de parenté avec le PDG de Nvidia), et les efforts chinois visant à se procurer des puces Nvidia.

Ils ont également demandé dans leur lettre si ⁠ces hauts responsables avaient échangé avec le ‌secrétaire d'État Marco Rubio au sujet d'Alice Huang et de Megaspeed.

"Si le ministère du Commerce n'a pas été informé, nous devons savoir pourquoi. S'il l'a été, ⁠nous devons savoir comment il a réagi. Et si le ministère a sciemment autorisé ces exportations malgré des préoccupations crédibles en matière de sécurité nationale, le peuple américain mérite une explication", ajoute la lettre.

LIGNE ‌DIRECTE

Jensen Huang dispose d'une ligne directe avec le président américain. Un journaliste de Reuters a vu le nom complet de Jenseng Huang s'afficher sur le téléphone de Donald Trump ⁠en décembre 2025.

Jenseng Huang s'est rendu en Chine avec Donald Trump à bord d'Air Force One en mai, lors de la première visite ⁠d'un président américain en Chine depuis près d'une ‌décennie. Il a assisté en septembre à un dîner d'État très médiatisé organisé à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping.

Selon les médias, l'entreprise s'est engagée à verser 25 millions de ​dollars (22,25 millions d'euros) pour la salle de bal que Donald Trump prévoyait de faire construire à la Maison ‌Blanche.

Le New York Times a rapporté que le président américain avait été informé de la relation entre Jenseng Huang et Alice Huang, ainsi que des renseignements indiquant qu'elle transmettait des informations au gouvernement chinois, et qu'il avait choisi de ​ne pas donner suite à ces informations.

Lundi, le service de presse de la Maison Blanche a refusé de s'exprimer davantage sur les relations entre Donald Trump et Jenseng Huang.

Donald Trump a déclaré lundi que le FBI enquêtait sur la liaison du PDG de Nvidia avec la femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin. Le président américain a dit avoir parlé au Jensen Huang, ⁠qui lui a affirmé ne pas avoir la moindre idée que cette femme était une espionne et affirmé croire en sa bonne foi.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces accusations d'espionnage de "sans fondement". Lundi, Reuters n'a pas pu localiser Alice Huang pour recueillir ses commentaires.

Les relations entre Jensen Huang et Donald Trump ont coïncidé avec plusieurs décisions politiques favorables à l'entreprise.

En avril 2025, l'administration Trump a ainsi renoncé à ses projets visant à restreindre les exportations de certaines puces d'IA de Nvidia vers la Chine.

En décembre 2025, Donald Trump a annoncé que les États-Unis autoriseraient Nvidia à exporter vers la Chine ses processeurs H200, ses deuxièmes meilleures puces d'IA, et percevraient une redevance de 25% sur ces ventes.

(Reportage de Courtney Rozen et Kanishka Singh à Washington; Avec la contribution de Trevor Hunnicutt et ​Steve Holland ; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)