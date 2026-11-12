Les liens entre Trump et Jensen Huang, directeur général de Nvidia, sous les feux de la rampe

par Kanishka Singh

Les liens étroits entre le président Donald Trump et Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , font à nouveau l'objet d'une attention particulière après les révélations concernant la liaison de ce dirigeant milliardaire avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin.

Trump a déclaré lundi qu'il était “stupéfait ” après ces révélations concernant l'un de ses plus proches alliés dans la Silicon Valley, qui fait également l'objet d'une enquête du FBI ainsi que d'une réunion du conseil d'administration destinée à décider de son avenir.

Au cours des deux dernières années, Huang a exprimé son soutien au programme de l'administration Trump en matière d'IA et a rencontré à plusieurs reprises le dirigeant républicain, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois et faisait pression pour un assouplissement des restrictions concernant l'accès des Chinois à ses puces d'IA sophistiquées.

Des législateurs démocrates et républicains ont appelé à suspendre les exportations de puces d'IA de pointe vers la Chine. Huang et la Maison Blanche ont fait valoir que la poursuite des ventes américaines à la Chine permettrait de maintenir la dépendance des clients chinois vis-à-vis de la technologie américaine.

Voici une chronologie de certaines interactions et rencontres connues du public entre le directeur général de Nvidia et Trump depuis le retour du dirigeant républicain à la Maison Blanche en janvier 2025:

JANVIER 2025:

Trump a rencontré le patron de Nvidia au cours du premier mois suivant son retour à la Maison Blanche, qualifiant cette rencontre de « bonne réunion ».

JUILLET 2025:

Le directeur général de Nvidia a rencontré Trump à la Maison Blanche avant la visite de Huang en Chine.

Plus tard dans le mois, Trump a rendu hommage à Huang alors qu'il s'exprimait et signait des décrets lors d'un sommet sur l'IA.

“Jensen, voulez-vous vous lever? Quel travail, quel travail vous avez accompli”, a déclaré Trump. “C'est aussi un type formidable.”

AOÛT 2025:

Huang a rencontré Trump à la Maison Blanche , alors que l'administration Trump et Nvidia menaient des négociations concernant l'autorisation de vendre des puces d'IA de pointe à la Chine.

SEPTEMBRE 2025:

Huang a accompagné Trump lors d'une visite d'État en Grande-Bretagne .

NOVEMBRE 2025:

Le directeur général de Nvidia a participé à un forum sur l'investissement entre les États-Unis et l'Arabie saoudite à Washington, à l'occasion de la première visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans la capitale américaine depuis 2018. Huang y a évoqué l'avenir de l'IA.

DÉCEMBRE 2025:

Trump a fait l'éloge de Huang lorsque le directeur général de Nvidia s'est rendu à Washington et a rencontré le chef de file républicain, qui a déclaré que le dirigeant du fabricant de puces connaissait bien sa position sur les contrôles à l'exportation.

Huang se trouvait ce jour-là dans la capitale américaine pour rencontrer des législateurs et leur a expliqué que les réglementations américaines, qui varient d'un État à l'autre, ralentiraient les progrès du développement de l'IA.

JANVIER 2026:

L'administration Trump a commencé à autoriser à exporter vers la Chine, au cas par cas, certaines puissantes puces d'IA H200 de Nvidia, mais elle n'a pas levé les restrictions s'appliquant aux organisations que Washington avait inscrites sur une liste de restrictions commerciales.

MARS 2026:

Fin mars, la Maison Blanche a annoncé la nomination de Huang au sein d'un conseil de 13 membres officiellement dénommé “Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie”, chargé de se prononcer sur la politique en matière d'IA et d'autres questions.

MAI 2026:

Huang faisait partie d'une délégation de directeurs généraux du secteur technologique qui ont accompagné Trump lors de sa visite en Chine pour rencontrer Xi, le dirigeant républicain ayant pour objectif d'exhorter Pékin à “ouvrir ” aux entreprises américaines.

Trump, dans un ajout de dernière minute à son voyage en Chine prévu en mai, a demandé à Huang de l'accompagner. Le directeur général de Nvidia a été aperçu montant à bord d'Air Force One lors d'une escale de ravitaillement en Alaska, en route vers Pékin.

SEPTEMBRE 2026:

Alors que l'administration Trump et les entreprises spécialisées dans l'IA faisaient l'objet d'une surveillance accrue concernant les risques posés par l'IA avancée, Trump a déclaré le 29 septembre que Huang faisait partie d'un groupe de directeurs généraux du secteur de l'IA qui avaient signé un pacte de sécurité volontaire et soutenu l'expansion des centres de données.

Huang a rencontré Trump à la Maison Blanche ce jour-là, en compagnie de plusieurs dirigeants du secteur technologique. Trump, qui avait précédemment affirmé que les États-Unis n'avaient pas besoin de nouvelles réglementations spécifiques à l'IA, a déclaré que ce pacte était “moralement contraignant ”, ce qui a suscité des critiques selon lesquelles il ne prévoyait aucune conséquence en cas de non-respect.

La semaine précédente, Huang avait assisté à un dîner d'État très médiatisé en l'honneur de Xi Jinping à la Maison Blanche, à l'occasion de la rencontre entre le président chinois et Trump.

À la mi-septembre, le directeur général de Nvidia a abordé les préoccupations relatives à la sécurité de l'IA lors d'un sommet à Los Angeles. Il a reçu un appel téléphonique de Trump pendant l'événement et l'a mis sur haut-parleur pour que l'auditoire puisse l'entendre. Au cours de cet appel d'environ cinq minutes, Trump a qualifié les craintes liées à la sécurité de l'IA de “canular”.

OCTOBRE 2026:

Début octobre, Trump a décerné la Médaille nationale des sciences, la plus haute distinction américaine pour les scientifiques et les ingénieurs, au directeur général de Nvidia ainsi qu'à d'autres dirigeants du secteur technologique.

Le jour même où Trump a remis cette distinction au directeur général de Nvidia, le président a révélé avoir acheté pour jusqu'à 1,6 million de dollars et vendu jusqu'à 1 million de dollars d'actions Nvidia au cours de l'été 2026.

Le Washington Post a rapporté mi-octobre que Nvidia s'était engagé à verser 25 millions de dollars pour la salle de bal que Trump prévoyait de faire construire à la Maison Blanche.

NOVEMBRE 2026:

Trump a déclaré avoir parlé au patron de Nvidia après que la liaison entre Jensen Huang et Alice Huang — une ancienne cadre sans lien de parenté avec lui de la société Megaspeed basée à Singapour, sur laquelle les autorités américaines avaient enquêté et conclu qu'elle était un agent des services de renseignement chinois — a été rendue publique.

Trump a déclaré le 9 novembre que le directeur général de Nvidia lui avait affirmé qu'il n'avait aucune idée que cette femme était une espionne et qu'il le croyait sur parole.

“Je lui ai posé la question suivante: ‘Saviez-vous qu'elle était une espionne?' Il m'a répondu: ‘Je n'avais aucune idée qu'elle était une espionne', et je le crois vraiment”, a déclaré Trump lors d'un point presse à la Maison Blanche.

“Je sais que le FBI enquête sur cette affaire”, a ajouté M. Trump. “Je pense qu'il s'en sortira bien.”

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