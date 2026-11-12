Les liens entre Megaspeed et un magasin situé dans une zone rurale d'Australie soulèvent de nouvelles questions dans le cadre du scandale Nvidia

La société singapourienne au cœur du scandale qui a éclaboussé le directeur général de Nvidia, , a enregistré des filiales aux États-Unis, en Australie et dans d’autres pays au nom d’un jeune homme de 29 ans qui a indiqué comme adresse celle d’un kiosque à journaux et d’un point de vente de loterie situé dans une ville de province près de Melbourne.

Megaspeed International est sous les feux de l’actualité depuis la publication d’informations selon lesquelles Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , aurait entretenu une relation intime avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang, actionnaire majoritaire de cette société de cloud computing basée à Singapour, que les services de renseignement américains soupçonnaient d’espionner pour le compte de Pékin.

Jensen Huang a admis dimanche avoir été infidèle à son épouse, mais n’a donné aucun détail sur cette relation, tandis que Pékin a qualifié ces allégations d’espionnage d’“accusations sans fondement, de calomnie et de diffamation”. Alice Huang n’a pas pu être jointe pour commenter ces informations.

Megaspeed International a déposé des documents dans l’État américain du Delaware et auprès de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) indiquant que les filiales avaient été créées en 2024. Ces deux dépôts mentionnent Kai Kang comme seul dirigeant de la société, soit en tant qu’administrateur, soit en tant que président. Selon le dossier australien, M. Kang est né à Shanghai; ce document mentionne également la société mère basée à Singapour comme actionnaire de la société.

M. Kang est également enregistré en tant qu’administrateur au sein des filiales malaisiennes, indonésiennes et thaïlandaises de Megaspeed, comme l’ont confirmé les vérifications effectuées par Reuters auprès des registres du commerce de ces pays.

Reuters n’ayant pas réussi à joindre M. Kang, l’agence s’est rendue à l’adresse personnelle indiquée dans les documents déposés pour les filiales: un petit magasin situé à Seymour, dans l’État de Victoria, à environ une heure de route au nord de Melbourne.

Le kiosque à journaux, appelé Seymour News, se trouve à mi-chemin d’une rue principale bordée de magasins d’articles pour la maison et de cafés. Jeudi, on y voyait défiler un va-et-vient incessant d’habitants du quartier, qui s’y arrêtaient pour vérifier leurs tickets de loterie et acheter des magazines de jardinage ou des livres pour leurs petits-enfants.

Reuters s’est entretenu avec une femme qui a déclaré être la mère de M. Kang et diriger l’établissement depuis environ 16 ans. Cette femme, qui n’a pas souhaité donner son nom, a indiqué que M. Kang ne travaillait pas dans le magasin et qu’il était basé à Shanghai.

“Il n’a aucune activité ici”, a-t-elle déclaré, ajoutant que M. Kang avait obtenu son master à l’université de Shanghai.

Il était revenu récemment rendre visite à ses parents en août et septembre pour échapper à la chaleur estivale de Shanghai, a-t-elle précisé.

Elle a déclaré connaître Nvidia et Megaspeed, mais a précisé que son fils n’avait aucun lien avec la société de Singapour.

Il n’existe aucune autre trace de relations commerciales de M. Kang auprès de l’autorité australienne de régulation des entreprises, hormis son nom en tant que directeur de Megaspeed.

L'adresse professionnelle de Megaspeed Australia est indiquée comme étant le 10e étage d'un complexe immobilier situé dans le quartier d'affaires huppé de Sydney.

Un concierge de cet étage a expliqué qu’il s’agissait d’un bureau virtuel et que Megaspeed l’utilisait comme adresse à des fins administratives.

Megaspeed a attiré l’attention pour la première fois il y a un an, lorsque le New York Times a rapporté qu’elle faisait l’objet d’une enquête aux États-Unis visant à déterminer si elle aidait des clients chinois à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux contrôles à l’exportation de Washington.

Sur son site web, Megaspeed indique être un partenaire cloud de Nvidia dans la région Asie-Pacifique et proposer un accès aux systèmes GB200 NVL72 et HGX H100 de Nvidia.

En octobre dernier, la police de Singapour a déclaré enquêter sur Megaspeed pour “violations présumées de notre législation nationale”, après qu’un sénateur américain eut demandé au ministère du Commerce d’enquêter pour déterminer si Megaspeed avait détourné des puces Nvidia.

Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement si des autorités australiennes enquêtaient sur cette entreprise. L’Organisation australienne du renseignement de sécurité (ASIO) a déclaré qu’elle ne confirmait ni ne commentait les enquêtes.