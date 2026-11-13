Les libérations de pétrole provenant des stocks d'urgence de l'AIE devraient s'accélérer en février, selon l'agence

Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) vont mettre sur le marché environ 71 millions de barils de stocks d'urgence de pétrole et de produits pétroliers d'ici fin février 2027, ce qui représente environ le double du rythme des mises sur le marché enregistré en septembre et octobre, a annoncé vendredi l'agence.

Cette mise à disposition comprendra environ 15 millions de barils de gazole, dont la mise à disposition est prévue d’ici fin février. Ces stocks proviendront presque exclusivement des réserves publiques de la France et de l’Allemagne, à un rythme de 4 à 5 millions de barils en janvier, avant de ralentir en février, a précisé l’AIE dans un rapport mensuel.

Cette initiative de l’AIE, qui gère les stocks stratégiques de pétrole des pays industrialisés en vue de faire face à de graves chocs pétroliers, s’inscrit dans le cadre d’une libération record de stocks annoncée pour la première fois en mars après que la guerre en Iran a interrompu les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, provoquant une flambée des prix.

Les libérations d’urgence de stocks pétroliers en Europe devraient totaliser 33 millions de barils, principalement en Allemagne et en France, tandis qu’environ 37 millions de barils devraient provenir de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Les stocks publics représentent au moins 85 % de l’ensemble des volumes prévus.

Emergency stocks releases breakdown by region from the IEA

Le prix du diesel, qui alimente les transports, l’agriculture et l’industrie, reste proche de ses plus hauts historiques sur de nombreux marchés, menaçant de faire grimper l’inflation et le coût de la vie et accentuant la pression sur les gouvernements. L’Europe dispose d’importants stocks d’urgence de diesel et reste un importateur net de ce carburant.

En mars, l’AIE a annoncé une libération stratégique de stocks pouvant atteindre 400 millions de barils afin de pallier les perturbations du marché pétrolier causées par la guerre en Iran. Depuis lors, les pays membres ont mis à disposition 349 millions de barils provenant de leurs stocks d’urgence, a indiqué l’AIE.

"Si les calendriers actuels sont respectés, le total des stocks d'urgence libérés par les pays de l'AIE atteindrait environ 420 millions de barils, dépassant ainsi les 400 millions de barils dont la libération avait été promise en mars", indique le rapport.