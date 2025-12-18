Les législateurs s'inquiètent des accords conclus par Echostar pour vendre des fréquences sans fil à AT&T et SpaceX

Deux législateurs démocrates ont exprimé leur inquiétude quant aux accords conclus par EchoStar pour vendre des fréquences clés à AT&T et à SpaceX pour 40 milliards de dollars, estimant qu'ils pourraient réduire la concurrence sur les marchés de la téléphonie mobile et des satellites.

La sénatrice Elizabeth Warren et le représentant Greg Casar ont exhorté la Commission fédérale des communications et le ministère de la Justice à examiner de près l'accord de 23 milliards de dollars conclu avec AT&T et l'accord de 17 milliards de dollars conclu avec SpaceX. "Le projet d'acquisition par AT&T du spectre d'EchoStar menace de consolider davantage l'industrie du sans-fil et d'exacerber les préjudices subis par les consommateurs", écrivent les législateurs. "Le projet d'acquisition du spectre d'EchoStar par SpaceX pourrait renforcer la position déjà dominante de SpaceX sur le marché des satellites

La FCC et le ministère de la Justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.