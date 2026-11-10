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Les législateurs s'engagent à exercer un contrôle rigoureux sur le président de la FCC après la prise de pouvoir par les démocrates
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 18:42

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Un haut responsable démocrate du Sénat a déclaré mardi que les législateurs prévoient de convoquer à plusieurs reprises le président de la Commission fédérale des communications (FCC) pour témoigner l'année prochaine, lorsqu'ils prendront le contrôle du Congrès.

Le sénateur Ben Ray Lujan, chef de file démocrate au sein de la sous-commission chargée de superviser la FCC, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le président de la FCC, Brendan Carr, soit convoqué au moins une fois par mois l'année prochaine, affirmant que M. Carr « éludait les questions et ignorait ses responsabilités ».

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