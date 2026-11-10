Les législateurs s'engagent à exercer un contrôle rigoureux sur le président de la FCC après la prise de pouvoir par les démocrates

Un haut responsable démocrate du Sénat a déclaré mardi que les législateurs prévoient de convoquer à plusieurs reprises le président de la Commission fédérale des communications (FCC) pour témoigner l'année prochaine, lorsqu'ils prendront le contrôle du Congrès.
Le sénateur Ben Ray Lujan, chef de file démocrate au sein de la sous-commission chargée de superviser la FCC, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le président de la FCC, Brendan Carr, soit convoqué au moins une fois par mois l'année prochaine, affirmant que M. Carr « éludait les questions et ignorait ses responsabilités ».(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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