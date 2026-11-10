Les législateurs s'engagent à exercer un contrôle rigoureux sur le président de la FCC après la prise de pouvoir par les démocrates

Un haut responsable démocrate du Sénat américain a déclaré mardi que les législateurs prévoyaient de convoquer à plusieurs reprises le président de la Commission fédérale des communications (FCC) pour qu’il vienne témoigner l’année prochaine , lorsque son parti prendra le contrôle du Congrès.

Le sénateur Ben Ray Lujan, chef de file démocrate au sein de la sous-commission chargée de superviser la FCC, a déclaré lors d’une audition qu’il s’attendait à ce que le président de la FCC, Brendan Carr, soit convoqué au moins une fois par mois l’année prochaine, affirmant que M. Carr "éludait les questions et ignorait ses responsabilités".

Lors d’une audition consacrée à la nomination de Danielle Thumann Severs au poste de commissaire de la FCC, M. Lujan a ajouté qu’il ne pensait pas que M. Carr serait encore en fonction au début de l’année prochaine. "Je ne pense pas que le président Carr restera en poste plus de trois ou quatre mois."

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de M. Carr a déclaré: "Au cours des deux prochaines années, sous la direction du président Carr, la FCC continuera à obtenir d’excellents résultats pour le peuple américain."

L’année dernière, les principaux responsables démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants avaient appelé M. Carr à démissionner après qu’il eut fait pression sur Walt Disney DIS.N pour qu’elle mette fin au talk-show de fin de soirée de Jimmy Kimmel.

La semaine dernière, le sénateur démocrate Richard Blumenthal, qui devrait prendre la présidence de la sous-commission permanente des enquêtes, a exhorté M. Carr à remettre les documents relatifs à la manière dont son agence a mené les enquêtes sur les entreprises médiatiques et à l’approbation, l’année dernière, de la fusion ayant donné naissance à Paramount Skydance SKYD.N .

Il a critiqué la décision de M. Carr d’ordonner un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC détenues par Disney.

Ce réexamen avait été ordonné en avril, au lendemain de l’appel lancé par Trump pour que Kimmel soit licencié.

Mardi, lors d’une audition sur sa nomination à l’un des deux sièges vacants de la FCC, les démocrates ont interrogé à plusieurs reprises Mme Severs, conseillère principale de M. Carr, au sujet de Disney.

La FCC compte deux républicains et une démocrate, la commissaire Anna Gomez, que le sénateur démocrate John Hickenlooper a déclaré que Trump pourrait licencier si Mme Severs était confirmée.

Mme Severs s’est engagée à rendre des jugements indépendants si elle était confirmée.