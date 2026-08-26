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Les législateurs demandent l'ouverture d'une enquête sur le non-respect par les États-Unis des règles relatives à la protection de la vie privée des passagers aériens
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 20:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, deux élus démocrates américains ont demandé à un organisme de contrôle du Congrès d’enquêter sur l’incapacité du ministère des Transports à garantir la protection de la vie privée des passagers aériens.

Le sénateur Ron Wyden et la députée Shontel Brown ont demandé au Government Accountability Office (GAO) d’enquêter sur l’USDOT, affirmant que celui-ci n’avait jamais engagé de poursuites liées aux données des passagers depuis plus de 40 ans, “malgré de nombreuses violations de la vie privée largement médiatisées ayant touché des centaines de millions de voyageurs”.

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