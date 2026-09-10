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(Refonte complète du texte avec des précisions sur les préoccupations des législateurs)

par Courtney Rozen

Les législateurs américains ont appelé cette semaine à l’adoption de nouvelles règles pour encadrer l’IA, après qu’un chercheur d’Anthropic a fait part publiquement de ses inquiétudes quant au risque que cette technologie échappe au contrôle humain.

La réaction a été plus large que celle suscitée par les précédentes déclarations des équipes d’OpenAI et d’Anthropic concernant des problèmes de sécurité, suscitant des réactions de la part de législateurs qui ne s’engagent généralement pas avec autant de vigueur dans les débats sur la manière deréguler l’IA.

Les déclarations des législateurs font suite aux inquiétudes soulevées cette semaine par Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, qui a accusé OpenAI et Anthropic de ⁠se précipiter vers des avancées en matière d’IA sans agir de manière responsable. M. Coxon a annoncé qu’il quittait le secteur de l’IA, et ses allégations se sont rapidement propagées sur la plateforme de réseaux sociaux X. Evan Hubinger, scientifique chez Anthropic, s’est ensuite exprimé sur X, affirmant que M. Coxon avait "raison".

"Nous croyons sincèrement que l’IA pourrait tuer tous les humains", a écrit M. Hubinger sur X.

OpenAI a déclaré mercredi qu’elle militait en faveur de l’instauration d’exigences nationales obligatoires en matière de sécurité de l’IA aux États-Unis, craignant que la technologie n’accélère son propre développement, après que certains de ses propres agents IA se sont rebellés. Plusieurs incidents de ce type, au cours desquels des modèles d’IA de développeurs ont accédé à des systèmes externes pendant les tests, ont suscité des appels en faveur d’une réglementation plus stricte en matière de sécurité.

Les démocrates ont pris la tête de ces appels en faveur de nouvelles règles sur l’IA, rejoints par un petit nombre de républicains.

Parmi les républicains figure le sénateur du Texas Ted Cruz, qui préside une commission sénatoriale chargée de superviser le ministère américain du Commerce, l’agence disposant de ses propres chercheurs en sécurité de l’IA. Dans l’émission télévisée "The View", Ted Cruz a évoqué un projet de loi visant à réglementer les "risques catastrophiques" liés à l’IA, ajoutant qu’il travaillait sur un texte avec le chef de la majorité au Sénat, John Thune, et la sénatrice démocrate Amy Klobuchar. Fin juillet, John Thune a déclaré à Reuters qu’il travaillait sur ce projet de loi "depuis un certain temps déjà", sans préciser quand celui-ci serait prêt à être rendu public.

Le député Nathaniel Moran, qui représente le Texas et siège à la commission de la Chambre des représentants chargée d’étudier le Parti communiste chinois, a déclaré dans un message publié sur X que "le Congrès ne peut ignorer les réalités de l’IA". La députée Anna Paulina Luna, dans un autre message sur X, a appelé le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, à convoquer une "session extraordinaire sur l’IA". La Chambre des représentants est en vacances cette semaine et prévoit de reprendre ses travaux la semaine prochaine.

Le sénateur républicain Josh Hawley, qui préside une sous-commission du Sénat chargée de la supervision de la gestion des catastrophes, a adressé mercredi une lettre à OpenAI pour demander des précisions sur la révélation faite en juillet par OpenAI selon laquelle l’un de ses agents IA avait violé son environnement de test et piraté la plateforme d’IA Hugging Face. OpenAI et la plateforme de développement d’IA Hugging Face, que Nvidia s’apprête à racheter pour près de 13 milliards de dollars , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant cette demande. Ces dernières semaines, plusieurs législateurs ont adressé à OpenAI des demandes similaires afin d’obtenir davantage d’informations.

Parmi les démocrates qui ont appelé cette semaine à l’adoption de nouvelles règles en matière d’IA figure la sénatrice Patty Murray, principale démocrate au sein de la commission chargée d’allouer les fonds aux agences fédérales. Des sénateurs démocrates qui se profilent comme candidats potentiels à la présidentielle de 2028 se sont également joints à cette initiative, notamment Chris Murphy, du Connecticut, et Mark Kelly, de l’Arizona.

"Washington doit se réveiller et prendre cela au sérieux", a écrit Mark Kelly sur X, faisant référence aux risques liés à la technologie de l’IA.

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal, du Connecticut, a adressé une lettre distincte au directeur général d’OpenAI, Sam Altman, pour obtenir des réponses concernant des informations selon lesquelles des agents d’OpenAI se seraient livrés à des tentatives plus larges de contourner les mesures de sécurité — notamment en utilisant des sites web publics pour communiquer et coordonner leurs activités.