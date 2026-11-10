Les législateurs américains font pression pour l'adoption de règles sur les puces chinoises après les accusations portées par le directeur général de Nvidia

Les législateurs américains ont réitéré mardi leurs appels en faveur de restrictions plus strictes concernant l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, après que des allégations concernant les liens entre le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et un espion chinois ont intensifié la surveillance exercée sur le premier fabricant mondial de puces d’IA.

Cette initiative renforce les efforts du Congrès visant à renforcer les contrôles à l’exportation d’une technologie essentielle au développement de l’IA.

Les États-Unis et la Chine se livrent à une course effrénée pour mettre au point des modèles d’IA supérieurs, et les responsables américains tentent depuis des années de limiter l’accès de la Chine aux puces de Nvidia afin de ralentir les progrès de ce pays. Selon le New York Times, Jensen Huang est accusé d’entretenir une relation amoureuse avec une espionne chinoise, ce qui a incité les législateurs à réclamer des restrictions plus strictes concernant l’accès de la Chine aux puces de l’entreprise.

Mardi, le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a appelé le Congrès à adopter l’« AI Overwatch Act », qui conférerait au Congrès un pouvoir de contrôle sur les exportations de puces de pointe, le « Chip Security Act », qui obligerait les entreprises à tracer leurs puces pour lutter contre la contrebande, et le « Match Act », qui inciterait les alliés des États-Unis à restreindre l’envoi de plus d’ équipements de fabrication de puces vers la Chine.

John Moolenaar, président républicain de la commission de la Chine à la Chambre des représentants, a déclaré dans un communiqué que les restrictions sur les exportations de puces devraient être incluses dans le projet de loi annuel sur les dépenses militaires des États-Unis. Cette législation de grande envergure régit tout, du nombre de navires, d’avions et de systèmes de missiles achetés à l’augmentation des salaires des troupes, en passant par la manière de faire face aux menaces géopolitiques.

Schumer a également déclaré que le Congrès devait obtenir un compte rendu complet de la défense de Huang par le président Donald Trump.

« Il est censé protéger l’Amérique, pas la Chine, ni ses amis. Trump s’est employé à défendre Jensen Huang alors qu’il aurait dû défendre notre sécurité nationale », a déclaré Schumer.

Lundi, Trump a déclaré que le FBI enquêtait sur des allégations selon lesquelles Huang entretenait des relations avec un espion chinois, et a affirmé qu’il le soutenait. Huang est l’un des plus proches alliés de Trump dans la Silicon Valley, et la relation entre les deux hommes remonte au moins à 2025.

Au cours des deux dernières années, Huang a exprimé à plusieurs reprises son soutien au programme de l’administration et est devenu une figure régulière à Washington, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois. Il a admis avoir eu une liaison. Nvidia affirme que, bien que son conseil d’administration n’ait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinera toutes les informations disponibles.

Le président de la commission de l’Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants, Brett Guthrie, qui contribue à définir le programme des républicains en matière d’IA, a déclaré mardi à Reuters que lorsque l’enquête du FBI « avancera, je suis sûr que notre commission devra agir ».

La Maison Blanche et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ce projet de loi.

Une version sénatoriale du projet de loi sur la défense contient les dispositions soutenues par Schumer et Moolenaar.

Les législateurs souhaitent également que Huang réponde à leurs questions concernant les accusations relatives à sa relation, ainsi qu’à ce que Trump en savait.

Schumer a cité des informations selon lesquelles Trump aurait été informé, il y a un an, de la relation de Huang avec une espionne chinoise présumée et n’aurait rien fait.

« L’une de nos entreprises les plus importantes, impliquée dans la sécurité nationale, dont le directeur général pourrait avoir une liaison avec une espionne chinoise, et Trump n’a rien fait à ce sujet », a déclaré Schumer.

Le sénateur démocrate Ruben Gallego a déclaré: « Nvidia a demandé l’autorisation de vendre des puces de pointe à la Chine. Nous devons savoir dans quelle mesure l’espionne chinoise a influencé la décision du directeur général Jensen. »