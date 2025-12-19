Les législateurs américains demandent au Pentagone d'ajouter DeepSeek et Xiaomi à la liste des entreprises qui aideraient l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Un groupe de neuf législateurs américains a envoyé une lettre au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, cette semaine, pour demander au Pentagone d'ajouter une série d'entreprises technologiques chinoises à une liste d'entités qui aideraient l'armée chinoise.

La lettre, envoyée jeudi en fin de journée après que le président américain Donald Trump a signé un projet de loi sur les dépenses militaires d'un montant de 1 000 milliards de dollars , demande à Pete Hegseth d'inscrire la société d'IA DeepSeek, le fabricant de smartphones Xiaomi et le fabricant d'écrans électroniques BOE Technology Group sur ce que l'on appelle la liste de la section 1260H.

Cette liste comprend déjà de grandes entreprises chinoises telles que Tencent Holdings, l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises, et CATL, un important fabricant de batteries dans l'industrie des véhicules électriques.

Bien que la liste 1260H ne sanctionne pas formellement les entreprises chinoises, elle envoie un message aux fournisseurs du ministère de la Guerre et d'autres agences gouvernementales américaines quant à l'opinion de l'armée américaine sur ces entreprises, dont certaines ont intenté un procès aux États-Unis pour leur inclusion .

Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

En juin, Reuters a rapporté les propos d'un haut fonctionnaire américain selon lesquels DeepSeek aidait l'armée chinoise et échappait aux contrôles américains à l'exportation . BOE, fournisseur du fabricant d'iPhone Apple, fait également partie des entreprises chinoises d'écrans que les législateurs américains demandent au Pentagone de retirer de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030 .

Les législateurs - tous républicains et plusieurs responsables de commissions clés du Congrès - ont également recommandé d'ajouter WuXi AppTec, GenScript Group, RoboSense, Livox, Unitree Robotics, CloudMinds, Hua Hong Semiconductor, Shennan Circuit Co et Kingsemi Co.

Les législateurs qui ont signé la lettre sont le représentant John Moolenaar du Michigan, le sénateur Rick Scott de Floride, le représentant Rick Crawford de l'Arkansas, le représentant Andrew Garbarino de New York, le représentant Rob Wittman de Virginie, le représentant Bill Huizenga du Michigan, le représentant Dusty Johnson du Dakota du Sud, le représentant Darin LaHood de l'Illinois et le représentant Andy Ogles du Tennessee.