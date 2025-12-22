Les législateurs américains demandent au Pentagone d'ajouter DeepSeek et Xiaomi à la liste des entreprises qui aideraient l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 19 décembre pour ajouter la déclaration de Xiaomi, les paragraphes 5 et 6) par Stephen Nellis

Un groupe de neuf législateurs américains a envoyé une lettre au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, pour demander au Pentagone d'ajouter une série d'entreprises technologiques chinoises à une liste d'entités qui aideraient l'armée chinoise.

La lettre, envoyée jeudi en fin de journée après que le président américain Donald Trump a signé un projet de loi sur les dépenses militaires d'un montant de 1 000 milliards de dollars , demande à Pete Hegseth d'inscrire la société d'IA DeepSeek, le fabricant de smartphones Xiaomi et le fabricant d'écrans électroniques BOE Technology Group sur ce que l'on appelle la liste de l'article 1260H.

Cette liste comprend de grandes entreprises chinoises telles que Tencent Holdings, l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises, et CATL, un important fabricant de batteries dans l'industrie des véhicules électriques.

Bien que la liste 1260H n'impose pas formellement de sanctions aux entreprises chinoises, elle envoie un message aux fournisseurs du Pentagone et d'autres agences gouvernementales américaines quant à l'opinion de l'armée américaine sur ces entreprises, dont certaines ont intenté un procès aux États-Unis pour leur inclusion .

Dans un communiqué, Xiaomi a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de l'inscrire sur la liste 1260H.

"Xiaomi n'est pas une entreprise militaire chinoise et n'est pas non plus affiliée à des entités militaires chinoises. La société a toujours été et continue d'être une entreprise de produits de consommation. Elle fournit des produits et des services à des fins civiles et commerciales uniquement."

En juin, Reuters a rapporté qu'un haut fonctionnaire américain avait déclaré que DeepSeek aidait l'armée chinoise et se soustrayait aux contrôles américains à l'exportation . BOE, fournisseur du fabricant d'iPhone Apple, fait également partie des entreprises chinoises d'écrans que les législateurs américains demandent au Pentagone de retirer de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030 .

Les législateurs - tous républicains et dont plusieurs sont à la tête de commissions clés du Congrès - ont également recommandé d'ajouter WuXi AppTec, GenScript Group, RoboSense, Livox, Unitree Robotics, CloudMinds, Hua Hong Semiconductor, Shennan Circuit Co et Kingsemi Co.

Les législateurs qui ont signé la lettre sont le sénateur Rick Scott de Floride et les représentants John Moolenaar du Michigan, Rick Crawford de l'Arkansas, Andrew Garbarino de New York, Rob Wittman de Virginie, Bill Huizenga du Michigan, Dusty Johnson du Dakota du Sud, Darin LaHood de l'Illinois et Andy Ogles du Tennessee.