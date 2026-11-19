Les législateurs américains demandent à Microsoft de faire le point sur les négociations présumées concernant un accord dans le domaine de l'IA avec ByteDance

Une commission de la Chambre des représentants américaine a demandé mercredi à MSFT.O , Microsoft, de présenter aux législateurs un rapport selon lequel l'entreprise pourrait autoriser la société chinoise ByteDance à utiliser les modèles OpenAI via la plateforme cloud Azure de Microsoft.

Le site d'actualités technologiques The Information a rapporté que Microsoft était sur le point de conclure un accord de 500 millions de dollars avec ByteDance .

Le président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, John Moolenaar, a déclaré que la commission souhaitait obtenir davantage de détails « compte tenu des graves inquiétudes suscitées par le fait que des entreprises américaines aident la Chine à rattraper les États-Unis dans la course à l’IA ».

“Microsoft prend très au sérieux toute utilisation abusive de ses services d’IA et s’engage à faire respecter ses conditions d’utilisation, à se conformer aux lois en vigueur et à honorer ses accords de partenariat”, a déclaré un porte-parole de Microsoft, ajoutant que l’entreprise ne commente pas les négociations confidentielles avec ses clients.

Washington a souligné la nécessité pour les États-Unis de devancer la Chine dans la course à l’IA . Ces dernières semaines, les informations parues dans les médias concernant la liaison entre l’ancien directeur général d’ NVDA.O , Jensen Huang, et une espionne chinoise présumée ont renforcé la surveillance des liens commerciaux dans le secteur technologique.

Moolenaar, un républicain du Michigan, a déclaré qu’il était inacceptable que Microsoft, en tant que sous-traitant du Pentagone, vende des services d’IA à ByteDance.

“Microsoft ne devrait pas vendre d’outils d’IA à ByteDance”, a déclaré Moolenaar dans un communiqué. “Les grandes entreprises technologiques américaines ne devraient pas jouer sur les deux tableaux dans la course à l’IA entre les États-Unis et la Chine.”

Selon un article du site The Information, Microsoft négocie également des accords visant à vendre des modèles OpenAI à d’autres entreprises chinoises, dont Alibaba.

OpenAI empêche la plupart des entreprises chinoises d’utiliser son IA, mais Microsoft détient les droits de commercialisation de la technologie d’OpenAI et n’impose pas les mêmes restrictions, précise *The Information*.