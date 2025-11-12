 Aller au contenu principal
Les législateurs affirment que Paramount Skydance "fait obstruction" à l'enquête sur l'approbation de la fusion par Trump
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux démocrates de deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré mercredi que Paramount Skydance avait refusé de répondre à des questions clés ou de fournir des documents liés à l'approbation par l'administration Trump de la fusion de 8,4 milliards de dollars de la société avec la société mère CBS News.

Les représentants Jamie Raskin et Frank Pallone ont écrit au directeur général de Paramount Skydance, David Ellison, pour l'accuser de "faire de l'obstruction au contrôle du Congrès". Les législateurs démocrates ont demandé les documents après que la Commission fédérale des communications a approuvé l'accord en juillet, après que Paramount a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler le procès du président Donald Trump contre CBS pour la diffusion d'une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris.

