Les leaders de la technologie augmentent leurs dépenses en IA, mais les flux de trésorerie d'Alphabet gagnent la faveur des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'important flux de trésorerie d'Alphabet soutient les dépenses d'investissement

*

Les investisseurs se méfient des investissements dans l'IA dont le rendement n'est pas clair

*

Mark Zuckerberg reconnaît les risques d'un surinvestissement dans l'IA

(Mise à jour des mouvements d'actions avant la mise sur le marché) par Deborah Mary Sophia, Akash Sriram et Jaspreet Singh

Trois des plus grandes entreprises technologiques américaines ont annoncé mercredi leur intention d'accélérer leurs dépenses d'investissement au cours de l'année prochaine, mais les investisseurs ont surtout accepté la capacité d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, à financer ses projets à partir de son flux de trésorerie.

Alphabet, Microsoft MSFT.O et Meta META.O , propriétaire de Facebook, ont tous annoncé des plans de dépenses d'investissement annuelles plus élevées, alors qu'ils investissent dans les puces et les centres de données.

Les actions de ces trois sociétés ont considérablement augmenté cette année dans l'attente qu'elles soient les gagnantes de la course à l'IA, mais les investisseurs n'ont applaudi le rapport d'Alphabet que lorsqu'ils ont calculé les coûts de ces investissements pour chaque entreprise.

Les trois entreprises ont fait état d'une croissance remarquable de leurs revenus dans leurs activités clés, mais les investisseurs ont fait grimper les actions d'Alphabet de 7,3 %, tout en faisant chuter Microsoft de 3 % et Meta de 7 % dans les échanges de pré-marché.

Selon les analystes, l'une des principales raisons est la capacité d'Alphabet à équilibrer ses dépenses croissantes avec un flux de trésorerie important.

"Je pense que cela entre en ligne de compte - le fait que les dépenses d'investissement représentent un pourcentage plus faible du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie. Cela rassure peut-être les investisseurs. Tous les acteurs augmentent leurs dépenses de manière assez spectaculaire, et l'on s'inquiète beaucoup de la pression exercée sur le flux de trésorerie disponible", a déclaré Dave Heger, analyste principal des actions chez Edward Jones.

Les dépenses d'investissement d'Alphabet, qui se sont élevées à 23,95 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre, ont représenté 49 % des flux de trésorerie générés par les activités. Le pourcentage pour Meta, cependant, est de 64,6 %, Microsoft étant encore plus élevé avec 77,5 %.

"Les investissements continus dans les centres de données et les infrastructures d'IA sont un thème observé chez les géants de la technologie cette saison des résultats. Mais contrairement à certains de ses pairs, Alphabet fait plus que couvrir ces dépenses avec son flux de trésorerie, et il fait feu de tout bois", a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro.

Les investisseurs se méfient des dépenses liées à l'IA, mais les grandes entreprises technologiques ne détaillent pas exactement la contribution de l'IA à leur chiffre d'affaires et à leurs bénéfices.

Avec la conclusion d'accords de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de l'IA, les investisseurs se méfient également d'un réseau d'investissements circulaires.

Néanmoins, les dirigeants ont été catégoriques sur le fait qu'ils devaient dépenser pour répondre à la demande de puissance de calcul de l'IA. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré que, dans le pire des cas, si l'entreprise surinvestissait dans l'IA, elle subirait "des pertes et des dépréciations, mais nous nous en accommoderions et les utiliserions au fil du temps".

Les entreprises dont les flux de trésorerie sont plus importants peuvent se permettre d'investir de manière plus agressive dans l'infrastructure de l'IA, car elles peuvent tolérer des rendements plus faibles sur ces dépenses, a déclaré Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust.

Le grand fournisseur d'informatique en nuage Amazon AMZN.O offrira un autre élément du tableau de l'investissement dans l'IA et des rendements dans l'espace technologique lorsqu'il publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi.