Les lauréats des prix Nobel 2020 recevront 95.000 euros de plus

STOCKHOLM, 24 septembre (Reuters) - Les lauréats des prestigieux prix Nobel de cette année recevront un million de couronnes suédoises supplémentaires (environ 95.000 euros), a déclaré jeudi le directeur de la fondation qui supervise les prix. Le montant de la dotation va passer à 10 millions de couronnes (941.100 euros) cette année, a indiqué le quotidien suédois Dagens Industri. "La décision a été prise parce que le rapport entre nos coûts et notre capital a atteint une stabilité différente de ce qu'elle était auparavant", a déclaré au journal le directeur de la Fondation Nobel, Lars Heikensten. L'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel, a laissé environ 31 millions de couronnes - ce qui équivaut aujourd'hui à 1,8 milliard de couronnes (environ 169,4 millions d'euros) selon la Fondation - pour financer les prix qui ont été attribués depuis 1901. Le montant de la dotation, qui a commencé à 150.000 couronnes, a fortement augmenté dans les années 1980 et 1990, pour atteindre 9 millions de couronnes en 2000 et 10 millions un an plus tard. Mais la crise économique de 2008-2009 a frappé les investissements de la fondation et Lars Heikensten, ancien gouverneur de la banque centrale suédoise, s'est vu demandé de mettre de l'ordre dans ses finances. Les prix a alors été réduit à 8 millions de couronnes en 2012, pour remonter à 9 millions en 2017. Lars Heikensten, qui se retire à la fin de l'année pour être remplacé par l'ancien ministre norvégien des Affaires étrangères Vidar Helgesen, a déclaré que la Fondation continuerait à relever le montant du prix "de temps en temps". (Simon Johnson, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

