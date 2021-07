Les lancements d'ETF de la semaine : ENCO, ZHDG, MJXL

Les nouveaux ETF lancés les plus médiatisés de la semaine dernière sont le L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCO), le...

Les nouveaux ETF lancés les plus médiatisés de la semaine dernière sont le L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCO), le ZEGA Buy & Hedge ETF (ZHDG) et le ETFMG 2X Daily Alternative Harvest ETF (MJXL). L'ETF ENCO est un ETF géré passivement pouvant aider les investisseurs européens à diversifier leurs portefeuilles et à se protéger contre l'inflation à travers les matières premières. L'ETF ZHDG offre aux investisseurs nord-américains une protection contre d'éventuelles baisses des marchés sans pour autant supprimer l'exposition au marché des actions. Pour les ETF thématiques, l'ETF MJXL est une opportunité d'accéder à l'écosystème mondial du cannabis et de bénéficier directement des initiatives de légalisation à but médicinal et récréatif qui se généralisent de plus en plus.

