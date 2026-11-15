Les Kids' Choice Awards récompensent Chris Pratt et BTS

Les Nickelodeon Kids' Choice Awards ont décerné, samedi, à Chris Pratt le titre de “Roi de la comédie”, tandis que le boys band sud-coréen BTS a remporté le prix de l'album préféré pour “ARIRANG” et que “Spider-Man: Brand New Day” a été élu film préféré.

BTS a également remporté le prix du groupe musical préféré, pour la cinquième fois dans cette catégorie, ainsi que celui de la chanson préférée avec “Swim”. Tom Holland et Zendaya ont quant à eux remporté les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour leurs rôles dans “Spider-Man: Brand New Day”.

L’événement, animé par le chanteur pop Alex Warren et qui s’est déroulé à Television City, à Los Angeles, a été diffusé pour la première fois sur CBS en plus de Nickelodeon. Il a également été retransmis en direct sur Paramount+ pour les abonnés premium.

“J’adore les enfants!”, s’est exclamé Chris Pratt sur scène en recevant ce prix, qui récompense le travail comique exceptionnel d’un artiste au cinéma, à la télévision et dans d’autres domaines du divertissement.

“J’ai moi-même quatre enfants, et leur naissance a été la plus belle chose qui me soit arrivée… jusqu’à ce soir!”, a-t-il plaisanté.

Adoptant un ton plus sérieux, Pratt a ensuite évoqué l’importance d’aimer et d’apprécier les enseignants, ainsi que d’utiliser l’humour pour faire face aux défis de la vie.

Au cours de la cérémonie, Jamie Miller a interprété “Babydoll”, tandis qu’Ashe a interprété “Stop The Wedding!”.

Cette cérémonie annuelle, dont les lauréats sont élus par les fans, rend hommage à des célébrités et à des franchises issues du cinéma, de la télévision, de la musique et des jeux vidéo. Les lauréats reçoivent le trophée emblématique de l’émission, un dirigeable orange creux, et la cérémonie est réputée pour ses cascades à base de slime et ses célébrités aspergées.

Skydance, la société mère de CBS et de Nickelodeon, a continué à élargir son portefeuille médiatique. Paramount et Skydance ont fusionné en 2025, et la société a racheté Warner Bros Discovery en octobre 2026.