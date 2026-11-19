Les joueurs du monde entier plongent dans la superproduction "GTA VI"

Luke Starik joue au jeu vidéo Grand Theft Auto VI, à Auckland, le 19 novembre 2026 en Nouvelle-Zélande ( AFP / DAVID ROWLAND )

Tous les joueurs de la planète peuvent désormais parcourir l'univers de gangsters de "Grand Theft Auto VI", superproduction de l'industrie vidéoludique sortie jeudi. Jeu le plus cher jamais développé, il est également devenu le titre le mieux noté de l'histoire.

Le nouvel opus de la saga de l'américain Rockstar Games est désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series, au terme d'une intense campagne marketing et d'une attente de 13 ans pour les fans.

La sortie de "GTA VI" a généré plus de 2,6 millions de messages sur les réseaux sociaux en 24h, soit plus que le lancement de la Coupe du Monde 2026, a indiqué jeudi la société de veille en ligne Visibrain.

"C'est comme au cinéma! C'est le démarrage le plus abouti qu'ils aient jamais réalisé!", a affirmé à l'AFP Ryan Jones, Américain de 32 ans vivant à Miami, ville qui a fortement inspiré celle de "Vice City" où se déroule le jeu.

Comme lui, de nombreux joueurs à travers le monde ont posé leur journée - et parfois plus - pour parcourir l'État fictif de Leonida, reproduisant une Floride fantasmée aux décors très réalistes.

"J'attendais ce jeu depuis longtemps", témoigne Bruno Kruszyn, un streameur argentin, "c'est incroyable de voir le niveau de détail des décors urbains et des graphismes. Ça a dépassé toutes mes attentes."

Sur la plateforme Twitch, les diffusions en direct autour de "GTA VI" ont enregistré mercredi un pic de 3,3 millions de spectateurs en simultané, un record pour le lancement d'un jeu et près du double de celui détenu jusqu'à présent par "Valorant", selon l'entreprise.

Beau et ambitieux

Luke Starik joue au jeu vidéo Grand Theft Auto VI, à Auckland, le 19 novembre 2026 en Nouvelle-Zélande ( AFP / DAVID ROWLAND )

Le jeu, en gestation depuis plus de huit ans, affiche dès ses premières heures de sortie une moyenne de 99 sur 100 pour la centaine de critiques de la presse spécialisée recensées sur le site Metacritic, du jamais vu.

Le média américain Forbes salue "l'univers de jeu vidéo le plus impressionnant" jamais créé, tandis que le site The Verge affirme qu'il "réussit l'impossible : être à la hauteur de l'engouement qu'il suscite".

Vantant un "environnement urbain d'une richesse étonnante" et une "représentation minutieuse de la vie quotidienne", le média IGN Japan a toutefois jugé les "missions principales de conception plutôt classiques" avec de trop "longs trajets en voiture".

Si la proposition — incarner un personnage évoluant dans un univers en 3D où tout est permis — n'a guère changé depuis l'opus précédent, "GTA VI" apparaît comme le jeu le plus beau et le plus ambitieux jamais produit par Rockstar Games, et sans doute de toute l'industrie, selon un journaliste de l'AFP l'ayant essayé mercredi.

Des panneaux publicitaires annoncent la sortie prochaine du jeu vidéo Grand Theft Auto VI (GTA VI) à Melbourne, le 18 novembre 2026 en Australie ( AFP / William WEST )

La maison-mère de Rockstar, l'éditeur américain Take-Two Interactive, n'a pas encore communiqué de chiffres de ventes, mais le cabinet Sensor Tower assure que les précommandes ont dépassé les 17 millions, générant plus de 1,6 milliard de dollars (1,45 milliard d'euros).

Le jeu est vendu entre 80 et 100 euros selon les versions.

D'après le cabinet britannique Omdia, les ventes pourraient atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, pour un budget qui oscillerait entre 1 et 1,5 milliard de dollars, des montants inédits pour ce secteur.

"Aucun concert, ni aucune sortie cinéma, n'ont jamais généré autant de revenus, ce qui en fait un cas à part dans l'industrie du divertissement", souligne Joost van Dreunen, professeur à la New York University Stern School of Business.

Campagne d'affichage dans les capitales, dirigeable dans le ciel de Miami... Take-Two Interactive a déployé une importante campagne pour imposer son titre comme un produit culturel de masse.

Une affiche publicitaire annonce la sortie du nouveau jeud vidéo Grand Theft Auto VI (GTA VI) à Berlin, le 17 novembre 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

"GTA VI" suit les aventures d'un couple à la "Bonnie and Clyde" qui tente de survivre et tracer sa voie au sein de "Vice City" et ses gangs de criminels.

Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions urbaines fictives inspirées de mégalopoles américaines et par la liberté d'action dans un monde ouvert très réaliste.

Caricature de l'Amérique

Pour Rockstar, qui compte une douzaine de studios à travers le monde et plus de 4.700 employés, ce développement n'a pas été de tout repos : déjà éprouvée par une série de fuites en 2022 et la diffusion sur internet de vidéos volées, l'entreprise a repoussé par deux fois la sortie, avant de connaître de nouvelles fuites l'été dernier.

Une affiche publicitaire pour le jeu vidéo Grand Theft Auto VI (GTA VI) à Bangkok, le 15 novembre 2026 en Thaïlande ( AFP / Amaury PAUL )

La saga GTA s'est également fait une place au sein de la pop culture comme un symbole de subversion, n'hésitant pas à se moquer des travers de la société américaine.

"C'est peut-être une version caricaturale et sous stéroïdes de la société américaine" que les joueurs risquent de confondre avec la réalité, a déclaré à l'AFPTV Jia Wei, un joueur trentenaire chinois.

Ces jeux, dans lesquels il est possible de renverser des passants, vendre de la drogue ou tirer sur la police, sont accusés de glorifier la violence et les comportements illicites.

Aucune sortie officielle n'est pour l'instant prévue en Russie, au Qatar ou encore en Chine, le jeu n'ayant pas reçu l'aval du gouvernement de Pékin pour sa commercialisation.