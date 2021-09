Les investisseurs tout sourire devant la performance de l'ETF EUROSTOXX 50 en 2021

Le STOXX50 offre une représentation de premier ordre des leaders des supers secteurs de la région, avec une exposition à 50 actions de 8 pays de la zone euro.

Les investisseurs détenant des ETF EURO STOXX 50 restent satisfaits en 2021 avec le gain de 18% de l'indice sous-jacent EURO STOXX 50 Net Return (STOXX50) depuis le début de l'année. Des ETF tels que iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF et Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF ont amassé 15 milliards de dollars d'actifs depuis leur création et continuent à imiter le succès de l'indice.

En tant qu'indice primaire de la zone euro, le STOXX50 offre une représentation de premier ordre des leaders des supers secteurs de la région, avec une exposition à 50 actions de 8 pays de la zone euro : Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas et Espagne. Les efforts collectifs de vaccination et de soutien économique ont fait de l'UE une puissance résiliente capable de surmonter les obstacles mondiaux et un pôle attractif pour l'investissement sur le marché et l'appréciation du capital.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :