Les investisseurs tablent davantage sur une hausse de 0,5 point de la Fed

Fed us (Crédits: Adobe Stock)

par Howard Schneider

Les probabilités que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage lors de sa réunion de décembre ont bondi mardi, après la publication de nouvelles données indiquant que les prix augmentaient plus vite que prévu, franchissant ainsi le seuil fixé par l'un des principaux responsables de la politique monétaire pour envisager un rythme plus soutenu de hausses des taux.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,4 % en glissement mensuel en octobre, en baisse par rapport aux 0,6 % enregistrés en septembre grâce au recul de l'inflation liée à l'énergie, mais l'indice hors denrées alimentaires et énergie, dont les prix sont volatils, a augmenté de 0,3 % pour le troisième mois consécutif, signe d'une inflation « sous-jacente » persistante qui semble également se propager dans l'ensemble de l'économie.

Dans des déclarations faites cette nuit à Londres, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a indiqué qu'un taux d'inflation sous-jacente de 0,3 % pour octobre l'inciterait à envisager une hausse d'un demi-point lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre. Une hausse des taux d'un quart de point étant pratiquement assurée, les paris du marché sur une augmentation plus importante se sont rapidement multipliés dans un contexte de vente massive sur le marché obligataire et avoisinaient les 15 % en milieu de matinée.

Si les prix à la consommation sous-jacents augmentent de 0,3 % ou plus par rapport à septembre, "une mesure de politique monétaire plus forte pourrait s'avérer nécessaire", a déclaré M. Waller lors d'une conférence organisée par la King's Business School et la Money Macro & Finance Society. "Dans ce cas, je pense qu'une hausse de 50 points de base du taux directeur devrait être envisagée lors de la réunion de décembre."

S'en tenir à une hausse plus modeste, a ajouté M. Waller, risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l'inflation, compte tenu d'une inflation trop élevée et qui semble s'étendre à l'ensemble de l'économie. Les économistes s'attendaient à ce que l'inflation mensuelle sous-jacente recule à 0,2 % en octobre.

Les données de l'IPC et les commentaires de M. Waller ont provoqué une forte vague de ventes sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement des bons à 2 ans — indicateur des anticipations de politique monétaire de la Fed — enregistrant sa plus forte hausse depuis début avril 2025.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, s'exprimeront plus tard dans la journée de mardi.

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