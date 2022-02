Les investisseurs sur la défensive et abandonnent les ETF des secteurs cycliques

Les investisseurs en ETF semblent adopter des positions plus défensives dans leurs portefeuilles.

Les investisseurs en ETF semblent adopter des positions plus défensives dans leurs portefeuilles, alors que la volatilité des marchés, l’instabilité géopolitique et les préoccupations inflationnistes continuent de perturber les marchés. Les flux vers les ETF des secteurs défensifs ont bondi et, à l’inverse, les ETF des secteurs cycliques ont connu une forte vente.

Les ETF de consommation de base ont été parmi les plus achetés cette semaine avec 445 millions de dollars de nouveaux flux, les ETF de services publics ont enregistré 304 millions de dollars d’argent frais et les ETF de soins de santé ont recueilli 186 millions de dollars. Les ETF sur l’or (souvent considérés comme un espace sûr pour les investisseurs en cas de volatilité) ont enregistré des flux de 277 millions de dollars cette semaine.

En revanche, les ETF qui suivent les secteurs cycliques ont souffert de la fuite vers la sécurité, les ETF sur finances perdant 338 millions de dollars, les ETF industriels 235 millions de dollars et les ETF de consommation discrétionnaire 114 millions de dollars.

