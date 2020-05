Les investisseurs sont trop optimistes, selon NN IP

(AOF) - La crise du coronavirus a créé un niveau d'incertitude extrême. Lorsque les perspectives du marché sont aussi volatiles, les investisseurs sont souvent influencés par leurs émotions et des préjugés qui se traduisent par des décisions d'investissement sous-optimales. Pour naviguer dans cet environnement difficile, NN Investment Partners (NN IP) estime qu'il est essentiel de combiner une analyse approfondie des fondamentaux économiques et de marchés avec une analyse comportementale, des données sur la confiance des marchés et l'intelligence artificielle (IA).

Sur la base de cette analyse, le gestionnaire d'actifs observe que les investisseurs tablent sur une reprise en V, ce qui est peut-être trop optimiste, bien que les bénéfices des entreprises devraient s'améliorer sensiblement au cours du second semestre 2020, à mesure que les économies se rouvrent progressivement.