Les investisseurs sont moins enclins à jouer avec les ETF de jeux vidéo cette année

Après avoir reçu 1,82 milliard de dollars d’entrées nettes et généré +80 % de rendements dans une année 2020 marquée par une pandémie, l’intérêt pour les ETF Video Games & iGaming s’est estompé. En 2021, la gamme d’ETF n’a reçu que 76 millions de dollars de la part des investisseurs et a terminé l’année avec une baisse de performance de -3,3%.

Cette année, le thème est mal parti – victime de 85 millions de dollars de sorties nettes et d’une chute de -6% en moyenne sur les deux dernières semaines. L’ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports a subi la plus forte décollecte (ESPO, -35 millions de dollars), suivi de l’ETF Global X Video Games & Esports (HERO, -26 millions de dollars) et de l’ETF Global X Japan Games & Animation (-12 millions de dollars). En termes de performances, l’ETF Mirae Asset TIGER KRX Game K-New Deal (364990) et l’ ETF Roundhill Sports Betting & iGaming (BETZ) ont été les plus touchés, perdant respectivement -18% et -10% sur la même période.

La baisse de l’appétit des investisseurs peut être attribuée à la diminution du temps passé sur les consoles de jeu alors que les activités scolaires et extérieures ont repris à la suite des campagnes de vaccination massives et à la réouverture des économies. Les investisseurs se sont également débarrassés de leurs actions dans le secteur des jeux car les valorisations ont atteint des niveaux déraisonnables à leurs yeux. Le marché a également été traumatisé par les mesures de répression prises l’année dernière par la Chine à l’encontre de son industrie du jeu, qui ont fait chuter NetEase et Tencent, les deux plus grandes sociétés de jeu en Chine, de 26 % et 21 % respectivement au troisième trimestre (Q3 2021).

