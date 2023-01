« Les investisseurs semblent être encore trop optimistes » selon Tikehau Capital

" L'inflation est désormais omniprésente et ancrée dans les économies : elle mettra du temps à baisser " estime le gestionnaire d'actifs. " Le marché persiste à anticiper un pivot, mais les banques centrales seront patientes ", ont-ils ajouté : " la résilience de l'inflation et la détermination affichée par les banquiers centraux à se montrer patients suggère un potentiel de hausse " des taux.

(AOF) - « Les investisseurs semblent être encore trop optimistes » car si les valorisations des marchés actions se sont réajustées » elles « restent toujours élevées » et ne semblent pas intégrer « le risque de récession ». C’est ce qu’a déclaré Tikehau Capital lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 12 janvier 2023. Pour eux, « avant de redéployer », les investisseurs devraient considérer les valorisations, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, qui « doivent encore baisser », et le niveau des taux, qui doit « se stabiliser ».

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.