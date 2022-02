Les investisseurs se retirent des ETF sur l’énergie solaire

Les investisseurs à long terme pourraient considérer la récente "éclipse" solaire comme une opportunité d'achat et opter pour les ETF sur l'énergie solaire.

Les ETF sur l’énergie solaire continuent de perdre les faveurs des investisseurs cette année – enregistrant des sorties nettes de 288 millions de dollars et s’enfoncent profondément dans la zone rouge en raison de la position frileuse de la Réserve fédérale américaine (Fed). La hausse de l’inflation a conduit les responsables de la Fed à présenter des plans de relèvement des taux d’intérêt et de réduction des actifs détenus dans leur bilan lors de leur dernière réunion. Les investisseurs craignent que l’empêchement des hausses des taux représente un vent contraire pour les entreprises solaires et leurs projets, qui sont fortement dépendants des faibles taux d’intérêt pour le financement.

Malgré ce statut baissier, le monde s’attend à une utilisation accrue de l’énergie solaire en raison de son rôle essentiel dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Selon Facts & Factors, le marché mondial de l’énergie solaire pourrait quadrupler pour atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2026, soit quatre fois la taille du marché en 2019 (Département américain de l’énergie). Les investisseurs à long terme pourraient considérer la récente “éclipse” solaire comme une opportunité d’achat et opter pour les ETF sur l’énergie solaire afin d’obtenir une exposition diversifiée.

Les investisseurs peuvent s’exposer à l’énergie solaire à travers Invesco Solar ETF (TAN) ou Global X Solar ETF (RAYS). Le TAN est le plus important en termes d’actifs sous gestion (1,92 milliard de dollars) et vise à suivre l’indice MAC Global Solar Energy (indice). L’indice est composé de sociétés du secteur de l’énergie solaire réparties dans différentes régions telles que les États-Unis (45 %), la Chine (23 %), l’Espagne (6,39 %), Israël (4,49 %), Taïwan (4,23 %) et l’Allemagne (4,12 %), et dans des secteurs tels que les technologies de l’information (58,52 %), les services publics (24,38 %) et les produits industriels (11,91 %), entre autres. Les principaux noms de TAN sont SolarEdge Technologies (11%), Enphase Energy Inc. (9,13%), Xinyi Solar Holdings Ltd (8,37%), First Solar (7,12%), et Sunrun (5,10%).

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,66% et se négocie principalement sur le NYSE ARCA. Depuis le début de l’année, TAN a chuté de -14,7%.

Les investisseurs européens peuvent avoir accès à l’industrie solaire par le biais du Invesco Solar Energy UCITS ETF (SOLR), du HANetf Solar Energy UCITS ETF (TANN), ou du Global X Solar UCITS ETF (RAYZ), récemment lancé. SOLR est le sosie européen de TAN ETF et suit le même indice sous-jacent.

TANN by HANetf est le premier ETF sur l’énergie solaire en Europe et suit l’indice EQM Global Solar Energy (SOLARNTR), qui se concentre sur les sociétés qui tirent des revenus importants d’activités liées à l’énergie solaire. En termes d’exposition aux pays, les États-Unis ont la part la plus importante (26,83 %), suivis de près par la Chine (24,02 %). Taiwan, l’Espagne et l’Allemagne viennent ensuite avec respectivement 15,24 %, 9,00 % et 7,7 %. Le portefeuille compte 42 titres, dont les principaux sont Luoyang Glass Company Ltd (4,41 %), TSEC Corp. (3,78 %), Gigasolar Materials Corp (3,38 %), Motech Industries (3,38 %) et Solaria Energia y Medio Ambien (3,31 %).

TANN a un ratio de dépenses total de 0,69 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (TANN LN, USD ou TANP LN, GBP), la Deutsch Börse (TANN GY, EUR), Euronext Paris (TANN FP, EUR) et la Borsa Italiana (TANN IM, EUR). Depuis le début de l’année, TANN a chuté de 16,6 % (en euros).

