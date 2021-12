Les investisseurs se réfugient dans les ETF obligataires liés à l’inflation

Le taux d'inflation annuel américain a atteint 6,2 % pour la période de 12 mois qui s’est achevée en octobre 2021, soit le plus haut niveau depuis novembre 1990.

Avec l’inflation qui sévit en 2021, les investisseurs cherchent des instruments pour protéger leurs actifs contre l’érosion de la valeur.

Aux États-Unis, de nombreux investisseurs se sont réfugiés dans les ETF sur TIPS comme le iShares TIPS Bond ETF ou TIP. Il s’agit du plus grand ETF sur TIPS au monde avec plus de 37,6 milliards de dollars d’actifs. Le fonds a accumulé plus de 10,86 milliards de dollars d’entrées nettes cette année après que le taux d’inflation annuel américain a atteint 6,2 % pour la période de 12 mois qui s’est achevée en octobre 2021, soit le plus haut niveau depuis novembre 1990.

TIPS est l’abréviation de « Treasury Inflation-Protected Security ». Il s’agit d’une obligation du Trésor indexée sur un indicateur d’inflation afin de protéger les investisseurs contre la baisse du pouvoir d’achat de leur argent. La valeur du principal des TIPS augmente en fonction de l’inflation, tandis que le paiement des intérêts varie en fonction de la valeur du principal ajustée de l’obligation. Les investisseurs sont protégés puisqu’ils ne recevront jamais en retour un montant inférieur au capital initialement investi.

Les investisseurs européens se sont couverts contre l’inflation avec des produits comme le Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (XEIN). XEIN détient des obligations indexées sur l’inflation libellées en euros et émises par les gouvernements de la zone euro, offrant ainsi une exposition à l’ensemble de la courbe des taux (durée minimale jusqu’à l’échéance d’un an). Avec la hausse de l’inflation en Europe, le fonds a enregistré plus de 400 millions d’euros d’entrées cette année.

Les données récentes de la zone euro pour le mois de novembre montrent que l’inflation globale a atteint 4,9 %, par rapport au même mois l’année dernière. Ce chiffre est supérieur à la prévision consensuelle de 4,5 % de Reuters et à la prévision de 4,1 % d’octobre. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré depuis 25 ans que les données sont compilées.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.