Les investisseurs retirent 750 millions de dollars des ETF d’énergie propre

Les hausses des coûts “verts” et des taux imminentes de la Réserve fédérale des États-Unis ont effrayé les investisseurs des ETF sur les énergies propres – qui ont retiré plus de 750 millions de dollars du thème vert depuis le début de l’année. Les investisseurs craignent que la hausse des taux d’intérêt n’entraîne une augmentation des coûts des projets éoliens et solaires, car les banques centrales envisagent de resserrer leur politique monétaire pour juguler l’inflation. D’autre part, les prix des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries et d’autres infrastructures de soutien ont grimpé en flèche au cours de l’année écoulée en raison de la pénurie de matières premières clés telles que le cuivre, le lithium, le cobalt et le zinc.

Parmi les plus grands perdants de la gamme des ETF figurent Invesco Solar ETF (TAN, -224 millions de dollars), iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG, -175 millions de dollars), iShares Global Clean Energy ETF (ICLN, -105 millions de dollars), Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW, -100 millions de dollars) et First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN, -78 millions de dollars). En termes de performance cette année, les 42 ETF ont tous sombré dans la zone rouge avec une moyenne de points de pourcentage à deux chiffres.

