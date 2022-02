Les investisseurs retirent 21,5 milliards de dollars du plus grand ETF du monde

Le SPDR S&P 500 ETF (SPY ETF), le premier ETF coté aux États-Unis, a perdu plus de 21,5 milliards de dollars cette année, les investisseurs délaissant le FAANG et les ETF à forte composante technologique.

L’ETF SPDR S&P 500, connu sous le nom de SPY, a perdu plus de 21,5 milliards de dollars cette année, les investisseurs délaissant l’ETF FAANG et les valeurs technologiques. Le SPY est le plus grand ETF du monde avec 405 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds suit l’indice phare S&P 500 et offre une exposition aux 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis et dans les onze secteurs du GICS. Lancé en janvier 1993, SPY a été le tout premier fonds négocié en bourse coté aux États-Unis.

Une année difficile pour l’indice S&P 500

L’année a été difficile pour le S&P 500, qui a connu son pire mois (-5,26 %) depuis le krach de mars 2020 (-12,51 %). Le retrait des actifs risqués s’est intensifié après que la Réserve fédérale américaine a déclaré qu’elle était en bonne voie pour relever les taux d’intérêt en mars et a réaffirmé son intention de mettre fin aux achats d’obligations, signalant la fin d’une ère d’abondance de liquidités.

Neuf des onze sous-indices sectoriels de l’indice sont tombés dans la zone rouge, avec l’immobilier (-9,88 %), la consommation discrétionnaire (-9,59 %), les services de communication (-8,8 %) et les technologies de l’information (-8,38 %) en queue de peloton. Dans le même temps, les secteurs de l’énergie (+24,3 %) et des services financiers (+2,51 %) ont bénéficié respectivement de la hausse des prix des combustibles fossiles et des hausses de taux imminentes.

Les pires actions du S&P 500 cette année

Parmi les pires positions de l’indice cette année figurent Etsy (-38,95 %), Moderna (-35,82 %), PayPal Holdings (-33,14 %), EPAM Systems (-32,13 %), Netflix (-31,92 %), Teradyne (-30,28 %) et la dernière victime, Meta Platforms (-29. 51%) – qui a connu jeudi dernier la plus forte baisse de la valeur boursière d’une société américaine en une seule journée (-251 milliards de dollars) après que le géant des médias sociaux a publié de sombres prévisions, accusant les changements apportés par Apple Inc. à la protection de la vie privée et la concurrence accrue. Ironiquement, le record de baisse était autrefois détenu par Apple, qui avait perdu – 180 milliards de dollars le 3 septembre 2020.

Étonnamment, les flux vers les principaux pairs du SPY ont été positifs, avec le iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 ETF (VOO), et Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) – recevant respectivement 5,29, 10,34 et 1,55 milliards de dollars en 2022.

