Les investisseurs restent favorables aux ETF sur les semi-conducteurs

Le chiffre d’affaires mondial de l’industrie des semi-conducteurs pour 2021 a atteint 555,9 milliards de dollars, a annoncé lundi la Semiconductor Industry Association (SIA). Il s’agit d’un total annuel record et d’une augmentation de 26,2 % par rapport au total de 440,4 milliards de dollars de 2020. L’industrie a expédié un nombre record de 1,15 trillion d’unités de semi-conducteurs en 2021, les fabricants de puces ayant stimulé la production pour répondre à la forte demande dans un contexte de pénurie mondiale.

Le World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) prévoit que le marché mondial des semi-conducteurs augmentera de 8,8 % en 2022. Toutes les catégories de produits devraient afficher des taux de croissance améliorés. Toutes les régions devraient aussi connaître une croissance en 2022.

L’année dernière, les investisseurs ont afflué pour profiter de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a vu les cours des actions des principaux fabricants de semi-conducteurs bondir. Dans l’espace ETF, plus de 6,2 milliards de dollars ont été investis dans les ETF sur les semi-conducteurs, les investisseurs cherchant à obtenir une exposition diversifiée aux actions des semi-conducteurs à travers les régions et l’expertise. Les 5 plus grands ETF (95% de part de marché) ont généré des rendements de plus de +40% en moyenne. Les actions de semi-conducteurs ont chuté en 2022 sur les signaux réticents de la Fed, mais les investisseurs restent haussiers – ajoutant environ 5 milliards de dollars dans les ETF de semi-conducteurs.

Il existe 9 ETF sur les semi-conducteurs domiciliés en Amérique et sans effet de levier, VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), iShares Semiconductor ETF (SOXX), SPRD S&P Semiconductor ETF (XSD), et Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI), pour n’en citer que quelques-uns.

Les ETF SOXX et SMH se disputent la suprématie en termes d’actifs. Au 16 février 2022, SMH et SOXX avaient chacun des actifs d’environ 9,2 milliards de dollars. SMH suit l’indice MVIS®US Listed Semiconductor 25 Index (MVSMHTR) et fournit une exposition à 24 sociétés nationales ou étrangères cotées aux États-Unis et impliquées dans la production et l’équipement des semi-conducteurs. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,35 % et se négocie principalement sur le NASDAQ. SOXX, quant à lui, suit le rendement total de l’indice ICE Semiconductor et offre une exposition à 30 sociétés américaines qui conçoivent, fabriquent et distribuent des semi-conducteurs. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,43 % et se négocie sur le NASDAQ. Au cours de l’année écoulée, SMH et SOXX ont généré des rendements cumulés de +9% et +11% respectivement.

Les investisseurs en Europe ont 5 ETF sur les semi-conducteurs à explorer, le VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (VVSM) étant le plus important (922 millions de dollars). Le fonds a pour objectif de suivre l’indice MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped et investit dans des sociétés étrangères cotées aux États-Unis et impliquées dans la production et l’équipement des semi-conducteurs. Les principales positions du VVSM comprennent Taiwan Semiconductor Manufacturing (11,29 %), ASML Holding NV (9,45 %), Nvidia Corp. (8,63 %), Intel Corp. (8,42 %) et Qualcomm (8,34 %). VVSM a un ratio de dépenses total de 0,35% et se négocie à la Bourse de Londres (SMH, USD ou SMGB, GBP), à la Deutsch Börse (VVSM, EUR), à la Six Swiss Exchange (SMHV, CHF) et à la Borsa Italiana (SMH, EUR).

