Les investisseurs quittent les ETF sur l’innovation médicale

Les "traitements de demain" sont un thème d'investissement qui se concentre sur les fonds investissant dans des sociétés engagées dans la recherche et le développement de traitements, de thérapies et de médicaments de pointe.

Les ETF sur les traitements de demain ont connu des sorties de -255 millions de dollars cette année, les investisseurs se détournant des secteurs à forte croissance et à haut risque dans un contexte de hausse imminente des taux d’intérêt. Les “traitements de demain” sont un thème d’investissement qui se concentre sur les fonds investissant dans des sociétés engagées dans la recherche et le développement de traitements, thérapies et médicaments de pointe pour traiter des maladies communes et rares. L’année dernière, les investisseurs ont ajouté 650 millions de dollars dans ce thème, car les vaccins innovants pour la COVID-19 ont émergé en un temps record et ont ouvert les portes au financement et au développement de nouveaux traitements. Les scientifiques ont déjà commencé à explorer la technologie ARNm utilisée dans les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna pour créer de nouveaux vaccins et traitements de diverses maladies comme le cancer.

Alors que les traitements de demain sont récemment tombés en disgrâce, le nom du thème laisse entrevoir les perspectives à long terme de l’investissement. Les investisseurs américains peuvent sauter à bord du thème par le biais de Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC), ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO), et ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF (GERM) entre autres.

Le plus important du lot est le HTEC avec 172 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds suit l’indice ROBO Global Healthcare Technology and Innovation et investit dans des sociétés engagées dans le développement de technologies de santé de pointe, vitales pour les traitements de demain. En date du 17 février 2021, les principales positions du fonds sont Vocera Communications (VCRA, 2,12%), Glaukos Corp. (GKOS, 2,06%), iRythm Technologies (IRTC, 1,84%), Boston Scientific Corp. (BSX, 1,73%), et Integra LifeSciences Holding (IART, 1,67%).

HTEC a un ratio de dépenses nettes de 0,68 % et se négocie à la Bourse de New York. Depuis sa création le 25 juin 2019, le fonds a généré un rendement cumulé de +18% (au 31 janvier 2022). Par ailleurs, HTEC a perdu environ -20% cette année.

Les investisseurs européens peuvent accéder à ce thème via les fonds iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL), L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (XMLH), and L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI).

HEAL est le plus grand avec plus de 1,52 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Il vise à suivre l’indice STOXX Global Breakthrough Healthcare et offre une exposition aux sociétés du monde entier qui se concentrent sur l’innovation dans les services de santé mondiaux, sur les marchés développés et émergents. En termes d’exposition pays, les États-Unis se taillent la part du lion (70,77 %), suivis de la Corée du Sud (4,70 %), de la Suisse (4,47 %) et de la Belgique (3,06 %). Le fonds compte 193 positions et détient des actions de Bioahaven Pharmaceuticals (1,58%), AbbVie (1,44%), Thermo Fisher Scientific (1,36%), Cerner Corp. (1,32 %), Hologic Inc. (1,32 %), Mettler Toledo (1,27 %), pour n’en citer que quelques-uns.

HEAL a un ratio de dépenses total de 0,4 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (HEAL, USD ou DRDR, GBP), la Borsa Italiana (HEAL, EUR), l’Euronext Amsterdam (HEAL, EUR), la SIX Swiss Exchange (HEAL, USD) et la Deutsche Börse Xetra (HEAL, EUR). Depuis sa création le 8 septembre 2016, le fonds a généré un rendement cumulé de +62%. Cette année, HEAL (LSE, USD) a enregistré une baisse de -18 %.

