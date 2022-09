Les investisseurs plébiscitent les stratégies factorielles, observe Invesco

De plus, les investisseurs sont moins hésitants à mettre à jour les stratégies factorielles plus régulièrement, 43% faisant évoluer les définitions des facteurs tous les 1 à 3 ans, contre 16% en 2021.

Par ailleurs, 41% des investisseurs ont augmenté leurs allocations aux facteurs au cours de l'année écoulée et 39% prévoient de les augmenter l'année prochaine.

Ainsi, 67% des investisseurs conviennent que l'investissement factoriel les a aidés à faire face à la volatilité du marché au cours de l'année écoulée, et 64% ont déclaré que leur confiance dans les facteurs s'est accrue au cours des 12 derniers mois.

(AOF) - Invesco a dévoilé les résultats de sa septième étude annuelle Invesco Global Factor Investing. L'étude de cette année a révélé que les répondants s'attendent à ce que les stratégies factorielles surperforment dans un environnement inflationniste avec une croissance économique lente. Les personnes interrogées pensent également que l'environnement de marché actuel rend l'investissement factoriel dans les titres obligataires plus attrayant, car il s'agit d'un bon moyen de faire face à la volatilité et de diversifier les portefeuilles.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.