Les investisseurs particuliers freinent la chute du cours de l'action Nvidia

Jeudi, les investisseurs particuliers ont massivement profité de la baisse du titre Nvidia NVDA.O , démontrant ainsi que le secteur de l’IA est bien vivant malgré le départ de son directeur général, Jensen Huang.

Nvidia affichait une baisse de 5 % jeudi après-midi à la suite de la démission de Huang, qui faisait suite à un article publié mercredi selon lequel le fondateur de la deuxième entreprise la plus valorisée cotée aux États-Unis avait eu une liaison avec une cadre de l’entreprise qui était sous ses ordres.

La chute de jeudi a porté la perte de capitalisation boursière de Nvidia pour la semaine à 550 milliards de dollars, les ventes ayant été initialement alimentées par les interrogations concernant la relation de Huang avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin. Mais depuis la fin de la crise financière en 2009, les investisseurs ont toujours privilégié l’achat sur repli, et jeudi n’a pas fait exception.

“Chaque fois que cela fonctionne, ce phénomène se renforce davantage”, a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide Financial à Downingtown, en Pennsylvanie. “C’est le genre de comportement particulier que l’on observe sur un marché en bonne santé.”

Ce rebond est intervenu après que Nvidia a chuté de pas moins de 14 % à l’ouverture jeudi, prolongeant ainsi la vague de ventes qui s’est abattue sur le titre au cours du mois dernier. Vanda Research a qualifié l’ouverture de jeudi de “plus important afflux de capitaux des particuliers vers Nvidia jamais enregistré au cours de la première demi-heure”, estimé à 111 millions de dollars.

“J’ai dit à quelqu’un il y a une heure au bureau: on dirait que c’est la journée la plus calme sur les marchés depuis plusieurs semaines, ce qui est fou compte tenu de l’actualité depuis la dernière clôture”, a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis, dans le Missouri. “Je pense que l’action Nvidia a beaucoup souffert ces deux dernières semaines.”

L’action Nvidia a perdu près d’un tiers de sa valeur au cours des cinq semaines qui ont suivi le dernier pic de l’indice Nasdaq Composite .IXIC , ce qui représente une perte de plus de 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Jeudi, les investisseurs particuliers se sont rués sur les plateformes d’investissement les plus populaires. Chez Fidelity Investments, les clients avaient passé 394 818 ordres d’achat sur Nvidia à midi (heure de l’Est), contre 80 088 ordres de vente.

Les ordres d’achat sur Nvidia représentaient plus du double du total des ordres d’achat enregistrés jeudi pour les neuf autres actions les plus négociées sur la plateforme, la deuxième place revenant à Advanced Micro Devices AMD.O avec 24 790 ordres d’achat et la troisième à Nebius NBIS.O avec 24 519 ordres.

Le sentiment était loin d’être unanime. Sur le célèbre forum de trading “wallstreetbets” de Reddit, 60 % des commentaires concernant Nvidia étaient négatifs. La vague de révisions à la baisse sur Wall Street cette semaine n’a pas arrangé les choses: mercredi, les analystes de Baird Equity Research ont abaissé leur recommandation sur le titre à “neutre” et réduit leur objectif de cours de 60 %, le ramenant à 200 dollars par action, ce qui reste toutefois bien supérieur au cours de 164 dollars enregistré jeudi après-midi.

“Les prévisions pour les centres de données en 2027 sont reportées en raison d’un manque de visibilité très récent, les problèmes d’approvisionnement étant la principale cause d’un ralentissement potentiel, mais aussi d’un éventuel affaiblissement de la demande. Les dépenses d’investissement des hyperscalers dans l’IA pourraient ralentir pour atteindre une croissance de 40 %, voire légèrement moins, en 2027”, a écrit Tristan Gerra, analyste de recherche senior.

À l’horizon, les investisseurs ont indiqué que les enjeux clés pour le marché incluent les déclarations des dirigeants de Nvidia lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de mardi prochain, ainsi que l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O , qui devrait avoir lieu plus tard dans la semaine prochaine.

“Les perspectives pour l’IA s’annoncent tout à fait favorables”, a déclaré Hackett. Il estime que l’introduction en bourse d’Anthropic sera probablement l’événement le plus important de la semaine prochaine car, la nouvelle direction de Nvidia venant tout juste de prendre ses fonctions, “il leur sera difficile de se sortir d’affaire en une seule conférence téléphonique”.