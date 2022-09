Les investisseurs particuliers fortement favorables à la livre avant le départ de Boris Johnson

(AOF) - Les données Serix de Spectrum Markets sur le sentiment des investisseurs particuliers européens révèlent un fort soutien pour la livre sterling au mois d'août. Cela est observé par rapport au dollar américain, mais encore plus fortement par rapport à l'euro, où la paire de devises EURGBP a atteint un niveau baissier de 54 points, un record depuis l'introduction de l'indicateur de sentiment Serix en 2019.

L'indicateur du sentiment des investisseurs particuliers "Serix" traduit un sentiment haussier quand il dépasse 100 points, et un sentiment baissier lorsqu'il affiche une valeur inférieure à 100 points.

Le fort sentiment en faveur de la livre sterling au mois d'août pourrait surprendre certains car la devise a souffert récemment suite aux nouvelles macroéconomiques négatives. Ceci inclut le taux d'inflation le plus élevé observé au Royaume-Uni depuis plus de 40 ans, les prix à la consommation atteignant des niveaux records et diverses grèves en cours où les employés de différents secteurs exigent une augmentation de salaire pour suivre le taux de l'inflation.

"Il y a deux événements possibles qui auraient pu contribuer à un sentiment plutôt optimiste envers la livre", déclare Michael Hall, responsable de la distribution chez Spectrum Markets." Le premier est l'approche décisive adoptée par la Banque d'Angleterre, qui lutte actuellement contre l'inflation avec des hausses de taux d'intérêt et la hausse à plusieurs reprises de son taux directeur, récemment augmenté à 1,75%.”

"Une autre raison pourrait être une motivation plus politique", ajoute Hall. "Début septembre, les investisseurs auraient réfléchi à la question de savoir si la ministre des Affaires étrangères Liz Truss (devenue entretemps Première ministre) ou l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak remplacerait Boris Johnson au 10 Downing Street, et de toute façon, avec la démission de Johnson, une part d'incertitude s'estompe. De nombreux investisseurs particuliers européens ont peut-être perçu l'administration de Johnson comme scandaleuse et erratique, et espérèrent que les nouveaux visages au sein du gouvernement contribueront à un programme économique plus pragmatique et réussi, qui aboutira finalement à une monnaie plus stable".

