Les investisseurs particuliers de Fidelity profitent de la baisse pour acheter après la démission du directeur général de Nvidia

** Les investisseurs particuliers profitent de la baisse de jeudi pour acheter, aidant ainsi Nvidia NVDA.O à réduire ses pertes importantes après la démission de son directeur général, Jensen Huang

** Le titre NVDA était en baisse de 4,5 % à environ 166 dollars, se remettant de son plus bas de la séance à 148,80 dollars

** Les investisseurs sur la plateforme de Fidelity se sont montrés très acheteurs de NVDA ce jeudi, les ordres d'achat dépassant les ordres de vente dans un rapport de près de 5 pour 1

** Plus de 400 000 ordres d’achat de NVDA ont été exécutés sur Fidelity, ce qui en fait de loin la transaction la plus populaire de ce jeudi. La deuxième transaction la plus importante concerne la vente de NVDA, avec seulement 83 000 ordres, suivie par les achats d’Advanced Micro Devices AMD.O , avec 26 000 ordres

** Huang a démissionné après la révélation de deux liaisons extraconjugales, dont l'une impliquerait une espionne chinoise présumée